ANSES: los haberes que tendrán modificaciones en enero 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de definir cómo quedarán los haberes jubilatorios y las principales prestaciones sociales.
Este esquema impacta directamente en jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, quienes verán reflejado un nuevo incremento en sus ingresos a partir de enero. Además del aumento correspondiente por movilidad, se mantiene la expectativa en torno a la continuidad del bono extraordinario de $70.000, clave para reforzar los ingresos de quienes cobran la jubilación mínima.
En este contexto, ANSES confirmó los porcentajes de actualización que regirán desde enero y cómo estos incrementos impactan tanto en la jubilación mínima como en otras prestaciones asociadas, como la PUAM y las Pensiones No Contributivas.
De cuánto es el aumento para jubilados en enero 2026
De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto 274/24, los haberes previsionales se actualizan de forma mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de dos meses.
Para enero de 2026, el incremento será del 2,47%, correspondiente a la inflación registrada en noviembre de 2025. Este aumento se aplicará sobre los montos de diciembre.
Con esta actualización, los valores quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: pasa de $340.883 a $349.303
Bono extraordinario: se mantiene en $70.000
Total a cobrar (mínima + bono): $419.303
De esta forma, el haber mínimo alcanzará los $419.303, siempre que el Poder Ejecutivo confirme la continuidad del bono extraordinario durante enero.
Qué sucederá con las PUAM y las PNC
El aumento del 2,47% también impacta en otras prestaciones que se calculan en función de la jubilación mínima, beneficiando a distintos grupos alcanzados por ANSES.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% de la jubilación mínima. En enero, el haber será de $279.442, a lo que se suma el bono extraordinario.
Pensiones No Contributivas (PNC): quienes cobran por Invalidez o Vejez percibirán $244.512, más el bono de refuerzo.
Además, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también se ajusta con este incremento y llegará a un monto total de $125.530, aunque ANSES liquida mensualmente el 80%, es decir, $100.424, quedando el resto retenido.
Por último, si bien el calendario oficial de pagos aún no fue publicado, ANSES prevé que los cobros de enero comiencen el jueves 8, iniciando con los documentos terminados en 0, siguiendo el esquema habitual.
