ANSES: los haberes que tendrán modificaciones en enero 2026

Jubilación mínima: pasa de $340.883 a $349.303

Bono extraordinario: se mantiene en $70.000

Total a cobrar (mínima + bono): $419.303

De esta forma, el haber mínimo alcanzará los $419.303, siempre que el Poder Ejecutivo confirme la continuidad del bono extraordinario durante enero.

Qué sucederá con las PUAM y las PNC

El aumento del 2,47% también impacta en otras prestaciones que se calculan en función de la jubilación mínima, beneficiando a distintos grupos alcanzados por ANSES.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% de la jubilación mínima . En enero, el haber será de $279.442 , a lo que se suma el bono extraordinario.

Pensiones No Contributivas (PNC): quienes cobran por Invalidez o Vejez percibirán $244.512, más el bono de refuerzo.

Además, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también se ajusta con este incremento y llegará a un monto total de $125.530, aunque ANSES liquida mensualmente el 80%, es decir, $100.424, quedando el resto retenido.

Por último, si bien el calendario oficial de pagos aún no fue publicado, ANSES prevé que los cobros de enero comiencen el jueves 8, iniciando con los documentos terminados en 0, siguiendo el esquema habitual.