De cuánto sería un bono de Javier Milei en Argentina equivalente a los US$5.000 de Donald Trump
El presidente Javier Milei podría replicar la promesa de Donald Trump. Conocé a cuánto equivaldría este bono en Argentina según el poder adquisitivo.
La inusual promesa electoral en Estados Unidos generó un fuerte debate económico internacional. Si el presidente Javier Milei decidiera aplicar una medida idéntica en nuestro país, el monto del bono para cada adulto debería ajustarse estrictamente a la realidad local, considerando el salario mínimo y el nivel del poder adquisitivo.
El impacto del bono y el salario mínimo en ambos países
Durante la convención republicana de cara a las elecciones de medio término, el expresidente estadounidense prometió un dividendo de 5.000 dólares para cada ciudadano adulto si su partido logra mantener el control del Congreso. Para entender la magnitud de esta cifra, es necesario compararla con los ingresos básicos de los trabajadores en ese país:
- El sueldo básico en Estados Unidos: El ingreso mínimo federal se ubica en los 7,25 dólares por hora. Si se calcula una jornada completa estándar de 40 horas semanales, el ingreso mensual de un empleado ronda los 1.256 dólares.
- La proporción de la promesa: Los 5.000 dólares que fueron prometidos equivalen a prácticamente cuatro meses enteros de trabajo bajo las condiciones del piso salarial norteamericano (3,98 veces el sueldo base).
Si trasladamos este mismo cálculo a la República Argentina, los números deben adaptarse obligatoriamente a nuestra propia coyuntura macroeconómica. En septiembre de 2026, el Gobierno nacional estableció formalmente que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) alcance la suma de 383.800 pesos.
Al aplicar la misma proporción exacta de 3,98 veces sobre el haber básico vigente, el monto equivalente que debería desembolsar el Estado nacional se ubicaría en torno a los 1.527.865 pesos por cada adulto argentino para poder igualar el poder adquisitivo prometido en Norteamérica.
La viabilidad económica para Donald Trump y Javier Milei
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Más allá del indudable atractivo electoral que genera este tipo de anuncios entre los votantes, los especialistas económicos advierten sobre las severas dificultades y los enormes riesgos financieros que implicaría implementar una inyección de dinero de tal magnitud:
- El costo en el norte: Con una población aproximada de 270 millones de adultos, la iniciativa en el país norteamericano tendría un costo fiscal estimado en 1,35 billones de dólares, una cifra colosal que rápidamente despertó serias dudas sobre su procedencia y viabilidad legal.
- El escenario local: Si la gestión gubernamental actual intentara replicar esta misma medida asistencial para los casi 30 millones de ciudadanos adultos que viven en la Argentina, el impacto directo sobre el déficit sería catastrófico para las reservas.
- Contraste ideológico: A diferencia de la arriesgada estrategia electoral republicana para ganar votos, la administración libertaria mantiene un estricto programa de ajuste, enfocando todos sus esfuerzos en reducir el gasto público y consolidar el superávit, por lo que entregar un bono millonario iría totalmente a contramano de su esquema económico central.
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