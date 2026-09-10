De cuánto sería un bono de Javier Milei en Argentina equivalente a los US$5.000 de Donald Trump

El impacto del bono y el salario mínimo en ambos países

Durante la convención republicana de cara a las elecciones de medio término, el expresidente estadounidense prometió un dividendo de 5.000 dólares para cada ciudadano adulto si su partido logra mantener el control del Congreso. Para entender la magnitud de esta cifra, es necesario compararla con los ingresos básicos de los trabajadores en ese país: