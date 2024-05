Carlos Maslatón destrozó a Javier Milei: "Era mentira la dolarización"

El descargo de Carlos Maslatón contra Javier Milei

“¿Vieron que era mentira la dolarización? Fue un simple fraude electoral de campaña. No se podía hacer, porque la cantidad de pesos en circulación y en depósitos cada vez representaba más y no menos dólares. ¡Y además desde que subió Milei la moneda total del país creció 120% en dólares! Solo por esta mentira sin par hay que votarle en contra todo a Milei en el Congreso. Estar muy atentos con el estafador de Caputo, cuando no pueda más y tire abajo el crawling peg de Martínez de Hoz que metió y cuando se vuelva loco con la tasa, para arriba o para abajo. Sigamos atentamente los acontecimientos y celebremos el fracaso de estos inservibles y corruptos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1790462160914559076&partner=&hide_thread=false Vieron que era mentira la dolarización? Fue un simple fraude electoral de campaña. No se podía hacer, porque la cantidad de pesos en circulación y en depósitos cada vez representaba más y no menos dólares. Y además desde que subió Milei la moneda total del país creció 120% en… pic.twitter.com/O4PhiCwhlA — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 14, 2024