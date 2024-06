Carlos Melconian, sobre la Ley Bases: "No sirve para nada"

“Si me preguntás si la quiero tener (a la ley), te digo que sí. Pero si me preguntás para qué sirve, para nada. Si me preguntás si lo que viene depende de la ley, te digo rotundamente que no. Si se toma como un punto de inflexión, puede ser usado como una excusa por si el Presidente quiere hacer algún cambio”, analizó Melconian tras la aprobación en el Senado.