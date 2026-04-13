Caso YPF: la Cámara de Nueva York suspendió las apelaciones tras el fallo favorable a la Argentina

El fallo de la Cámara introdujo un punto clave al sostener que las leyes dictadas por el Congreso argentino prevalecen sobre los estatutos de YPF. En esa línea, los jueces interpretaron que dichos estatutos tienen un carácter organizativo interno y no constituyen contratos exigibles entre el Estado y accionistas privados.

Esa interpretación resultó determinante para descartar que la expropiación genere automáticamente una obligación de indemnización contractual. A lo largo del proceso, los demandantes también intentaron que se declare a la Argentina en desacato, reclamaron la transferencia de acciones estatales e insistieron en la existencia de un "alter ego" entre la empresa y el Estado, planteos que no prosperaron en esta etapa.

De este modo, la causa entra en una nueva fase, con la expectativa puesta en los próximos movimientos judiciales y en la posibilidad de que el fallo quede firme, lo que consolidaría una victoria clave para la Argentina en uno de los litigios internacionales más relevantes de los últimos años.