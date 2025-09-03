Caso YPF: Preska rechazó otro pedido argentino y ordenó al Gobierno entregar datos sobre activos del Estado

Desde la Procuración, calificaron las resoluciones de la jueza como "equivocadas" y señalaron que ya están analizando las vías procesales adecuadas para su impugnación, como parte de la estrategia de defensa del Estado argentino en el litigio.

El caso YPF, iniciado tras la expropiación de la petrolera en 2012, involucra reclamos multimillonarios por parte de fondos de inversión que demandaron a la Argentina ante tribunales estadounidenses.

“La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles”, señaló la Procuración en un comunicado oficial difundido tras conocerse el fallo.

De esta manera, el Gobierno nacional buscará intensificar su estrategia jurídica en los Estados Unidos, mientras que la definición final del caso continúa en manos de la Justicia de Nueva York.