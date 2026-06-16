Cerraron más de 14.000 empresas en 12 meses: ya hay 26.213 compañías menos desde diciembre de 2023
Un reporte del sector privado da cuenta de que marzo fue el vigésimo quinto mes consecutivo de retroceso en la actividad empresarial. Hay menos empleadores.
La correlación entre la caída del consumo, de la producción y el cierre de empresas se mantiene vigente hace 25 meses, y un relevamiento del sector privado indicó que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se produjo la liquidación de 26.213 compañías en todo el país.
Con menos empleadores el mercado laboral se volvió más acotado y eso se empezó a ver en las largas filas para dejar currículums y buscar empleo formal. Ese escenario tuvo su caída más pronunciada en marzo de 2026, con una baja del 2,8% interanual.
La consultora Politikón Chaco, citada por el sitio Ámbito, informó que sólo la provincia de Neuquén registró una suba en la cantidad de empresas, pero ese porcentaje fue del 0,1%, que equivale a apenas 12 compañías nuevas.
Mientras tanto, en ese mismo lapso de tiempo se registró el cierre de empresas en La Rioja (que representó una baja del 10,7%), Tierra del Fuego (-6,7%), Santa Cruz (-6,6%) y Misiones (-6,6%).
Si se atienden a los números absolutos en vez de a porcentajes, salta a la vista que la provincia de Buenos Aires fue el ditrito que más empresas perdió entre marzo de 2025 y de 2026, con 4.311 compañías menos.
Le siguieron Córdoba, con 2.187 empresas menos; la Ciudad de Buenos Aires, donde cerraron 1.539, y Santa Fe, que perdió 1.305 firmas empleadoras, según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre las que se basa el informe.
Mirando el panorama por sectores productivos, la industria manufacturera fue la gran perdedora en el año comprendido hasta marzo de 2026 con 2.167 empresas menos, que equivale a una baja del 4,5%.
Pero el comercio también perdió: la crisis económica afectó el consumo de manera arrasadora y en 12 meses se perdieron 5.145 empresas, lo que representa una baja del 3,5%.
Incluso el agro retrocedió un 2,3% y la construcción, un 2,1%.
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