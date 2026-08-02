Monotributo ARCA: las escalas y topes máximos de facturación mensual por categoría
ARCA actualizó los montos del Monotributo con una suba del 16,8% en facturación y cuotas. Los nuevos valores regirán desde agosto de 2026.
ARCA llevó adelante una nueva actualización de las categorías del Monotributo, con una suba del 16,8% tanto en los límites de facturación anual como en los importes de las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes. Estos nuevos valores serán tenidos en cuenta para la recategorización del segundo semestre de 2026 y comenzarán a aplicarse en los pagos con vencimiento desde agosto.
Si bien el esquema del Monotributo establece que la categoría de cada contribuyente se determina según los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses, muchos trabajadores independientes y pequeños contribuyentes realizan una estimación mensual para controlar su evolución y anticiparse a posibles cambios de categoría.
Desde ARCA remarcaron que el parámetro válido para la evaluación del régimen simplificado sigue siendo el total anual de ingresos. Sin embargo, dividir ese monto por doce meses puede servir como una herramienta de referencia para monitorear la facturación mensual y evitar superar los límites establecidos para cada categoría del Monotributo.
Topes de facturación mensual por categoría
Con la nueva actualización aplicada por ARCA, los límites aproximados de facturación mensual para cada categoría del Monotributo quedaron definidos de la siguiente forma:
- Categoría A: hasta $1.000.784,20 mensuales.
- Categoría B: hasta $1.466.265,23 por mes.
- Categoría C: hasta $2.055.874,53 mensuales.
- Categoría D: hasta $2.552.387,62 por mes.
- Categoría E: hasta $3.002.352,61 mensuales.
- Categoría F: hasta $3.762.638,28 por mes.
- Categoría G: hasta $4.499.649,91 mensuales.
- Categoría H: hasta $6.827.055,03 por mes.
- Categoría I: hasta $7.641.646,83 mensuales.
- Categoría J: hasta $8.751.043,27 por mes.
- Categoría K: hasta $10.550.903,23 mensuales.
Estos valores funcionan como una referencia para que los contribuyentes del Monotributo puedan seguir su nivel de ingresos y evaluar si deben realizar una recategorización ante ARCA según la facturación acumulada correspondiente.
Qué ocurre si se supera el límite
Desde ARCA aclararon que la categoría dentro del Monotributo no se define únicamente por el nivel de facturación alcanzado. Para determinar la permanencia en cada escala también se consideran otros factores previstos por la normativa, como los metros cuadrados utilizados para desarrollar la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y el valor de los alquileres correspondientes, en los casos donde aplique.
Además, el organismo toma como referencia los ingresos devengados durante los últimos 12 meses, es decir, las operaciones facturadas en ese período sin importar si el dinero fue cobrado o todavía se encuentra pendiente de pago.
Por esta razón, que un contribuyente supere la estimación mensual de su categoría en un mes puntual no significa necesariamente que deba abandonar el régimen simplificado. La condición principal es que el acumulado anual de ingresos se mantenga dentro del límite establecido para la categoría vigente del Monotributo.
Si el contribuyente supera los topes máximos fijados por ARCA, deberá avanzar con la correspondiente recategorización. En aquellos casos donde los ingresos superen el límite permitido por el régimen, será necesario pasar al régimen general, con la obligación de tributar impuestos como IVA y Ganancias según las reglas vigentes.
La actualización de las escalas del Monotributo tiene como objetivo adaptar los parámetros del sistema simplificado al contexto económico actual y ofrecer nuevos valores de referencia para los pequeños contribuyentes durante la segunda parte de 2026.
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