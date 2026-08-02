Monotributo ARCA: las escalas y topes máximos de facturación mensual por categoría

Pareja endeudada por el monotributo de ARCA

Qué ocurre si se supera el límite

Desde ARCA aclararon que la categoría dentro del Monotributo no se define únicamente por el nivel de facturación alcanzado. Para determinar la permanencia en cada escala también se consideran otros factores previstos por la normativa, como los metros cuadrados utilizados para desarrollar la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y el valor de los alquileres correspondientes, en los casos donde aplique.

Además, el organismo toma como referencia los ingresos devengados durante los últimos 12 meses, es decir, las operaciones facturadas en ese período sin importar si el dinero fue cobrado o todavía se encuentra pendiente de pago.

Por esta razón, que un contribuyente supere la estimación mensual de su categoría en un mes puntual no significa necesariamente que deba abandonar el régimen simplificado. La condición principal es que el acumulado anual de ingresos se mantenga dentro del límite establecido para la categoría vigente del Monotributo.

Si el contribuyente supera los topes máximos fijados por ARCA, deberá avanzar con la correspondiente recategorización. En aquellos casos donde los ingresos superen el límite permitido por el régimen, será necesario pasar al régimen general, con la obligación de tributar impuestos como IVA y Ganancias según las reglas vigentes.

La actualización de las escalas del Monotributo tiene como objetivo adaptar los parámetros del sistema simplificado al contexto económico actual y ofrecer nuevos valores de referencia para los pequeños contribuyentes durante la segunda parte de 2026.