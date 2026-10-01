Cerro Dragón: Ignacio Torres y PAE anunciaron una inversión de USD 1.200 millones bajo el RIGI

El ministro Caputo remarcó que la inversión es producto de “tener estabilidad macroeconómica y señales de precios adecuadas” y afirmó que “el RIGI es la política industrial más importante de la Argentina de por lo menos las últimas décadas”.

“La combinación del diálogo entre los diferentes sectores hizo posible una inversión como esta, que hasta hace muy poco no era normal en nuestro país. Es una muestra de que cuando todos estamos alineados para que el país pueda salir adelante, las cosas salen”, agregó Caputo.

Por su parte, Bulgheroni destacó la importancia del proyecto para el futuro de Cerro Dragón y su impacto sobre la actividad regional. “Estamos enfocados en buscar nuevos horizontes de inversión en Cerro Dragón que complementen el trabajo que venimos haciendo para darle una mayor sustentabilidad a la cuenca. El ingreso de este proyecto al RIGI, que es el primero para la producción convencional, será determinante para poder implementar técnicas de recuperación terciaria en zonas de menor productividad”, sostuvo.

El CEO de PAE agregó que “la inversión presentada permitirá ejecutar un nuevo desarrollo para el área, incrementar su producción y sostener la actividad en la cuenca”.