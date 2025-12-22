Martín Ku, el ex Gran Hermano que se reinventó con un negocio que trajo de China

La enorme popularidad obtenida en el programa se ha trasladado directamente al mostrador del negocio. El local no solo es un punto de venta, sino también un espacio de encuentro donde los clientes buscan conocer a su ídolo. Martín confesó que su realidad dio un giro de 180 grados: “La verdad es que mi vida cambió rotundamente tras Gran Hermano. Por supuesto que para mí sigue siendo raro que la gente me reconozca y me pida fotos... Pero siempre con la mejor onda. Incluso, si hay tiempo, charlamos y respondo todo”.

martin ku

Las consultas de los seguidores suelen girar en torno a su experiencia televisiva, el destino de la casa que ganó en el certamen o el bienestar de su perro. Sin embargo, más allá de la pantalla, Ku se define por su herencia familiar. Hijo de madre china y padre taiwanés, el emprendedor asume que su disciplina proviene de sus raíces: “Somos muy exigentes con el laburo, nos damos poco descanso, pensamos todo el tiempo en progresar y generar ingresos para vivir mejor”.

Con apenas dos meses desde la inauguración, el éxito es rotundo y los planes de expansión ya están en marcha. Martín adelantó que el balance es sumamente positivo y que ya visualiza un futuro de crecimiento sostenido. “Funcionó de maravilla y está todo muy bien proyectado para abrir otra sucursal”, reveló con entusiasmo, confirmando que su objetivo final es transformar este rincón asiático en una franquicia que llegue a más puntos del país.