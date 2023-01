Cuánto necesita una familia tipo para ser de clase media en la Ciudad

Una familia de cuatro miembros que vive en la ciudad de Buenos Aires, y que es propietaria de su vivienda o por lo menos no precisa pagar un alquiler, necesitó en diciembre del año pasado percibir ingresos de por lo menos 83.373,64 pesos para no ser considerada en situación de indigencia, 152.962,96 pesos para no quedar comprendida en la pobreza y 235.188,19 pesos para ser considerada de clase media, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.