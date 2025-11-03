Como con el gas, el Gobierno aprobó subas en las tarifas de luz por encima de la inflación

Cambios en la medición eléctrica

El ENRE resolvió autorizar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a modificar el sistema de lectura de medidores para los usuarios de la categoría Tarifa 1 - Pequeñas Demandas, y permitió que la medición y la facturación de consumos eléctricos pasen de un esquema bimestral a uno mensual. Esto marca un cambio relevante en la operatoria y tiene un impacto directo en millones de hogares y pequeños comercios.

El conflicto central que motivó la resolución giró en torno a la disociación temporal entre el consumo real de los usuarios y la facturación, una situación que, según las empresas, generaba confusión y dificultaba la gestión financiera de los hogares.