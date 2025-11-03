Créditos hipotecarios: el Banco Nación subió sus tasas de interés y se espera un efecto contagio
A pesar de la nueva suba el Banco Nación sigue ofreciendo la tasa de interés en créditos hipotecarios UVA más competitiva del mercado.
El Banco de la Nación Argentina (BNA), la entidad bancaria más grande del país y controlada por el gobierno de Javier Milei, subió este lunes la tasa de interés de sus créditos hipotecarios UVA que pasaron de esta manera de 4,5% a un 6% a los que se debe sumar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa todos los meses el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Así lo informó el analista Andrés Salinas en su cuenta de la red social X, acompañado de un cuadro comparativo de las ofertas de créditos hipotecarios de distintos bancos.
Según explicó Salinas, se trata del primer aumento de tasa de interés por parte del Banco de la Nación Argentina desde el relanzamiento de los créditos UVA en el inicio de la gestión libertaria, aunque aclaró que, a pesar de la suba, la tasa del 6% sigue siendo la más baja del mercado.
La noticia genera preocupación en el sector y en los potenciales futuros tomadores de créditos, ya que se anticipa que el resto de las entidades bancarias podrían seguir el camino que abrió este lunes el Banco Nación e incrementar a su vez sus propias tasas de interés en el corto plazo.
Tasas de los créditos hipotecarios UVA
Según el cuadro compartido por Salinas, las tasas actuales de los créditos hipotecarios UVA (para clientes que cobran sueldo en el banco) son las siguientes:
- Banco Nación: 6% (previamente 4,5%)
- BBVA: 7,5%
- Brubank: 8%
- Banco del Sol: 9%
- Credicoop: 10,5%
- COMAFI: 10,5%
- ICBC: 13%
- Hipotecario: 13,9%
- Patagonia: 14%
- Supervielle: 15%
- Santander: 15%
- Macro: 15%
- Ciudad: 4,5% (Microcentro) - 9,9% (Resto)
El incremento de la tasa del Banco Nación, considerado un referente en el mercado, podría marcar el inicio de una tendencia al alza que afectaría el acceso a la vivienda para miles de argentinos.
