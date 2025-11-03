Créditos hipotecarios: el Banco Nación subió sus tasas de interés y se espera un efecto contagio

Tasas de los créditos hipotecarios UVA

Según el cuadro compartido por Salinas, las tasas actuales de los créditos hipotecarios UVA (para clientes que cobran sueldo en el banco) son las siguientes:

Banco Nación: 6% (previamente 4,5%)

BBVA: 7,5%

Brubank: 8%

Banco del Sol: 9%

Credicoop: 10,5%

COMAFI: 10,5%

ICBC: 13%

Hipotecario: 13,9%

Patagonia: 14%

Supervielle: 15%

Santander: 15%

Macro: 15%

Ciudad: 4,5% (Microcentro) - 9,9% (Resto)

El incremento de la tasa del Banco Nación, considerado un referente en el mercado, podría marcar el inicio de una tendencia al alza que afectaría el acceso a la vivienda para miles de argentinos.