Por encima de la inflación: el Gobierno aprobó una suba en las tarifas del 7,20%

Hornalla gas.jpg

En ese sentido la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tettamanti, aprobó también una modificación en el precio de gas natural establecido en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. Así quedó plasmado en la Resolución 433/2025 publicada también hoy en el Boletín Oficial.

Así las empresas productoras y las distribuidoras o subdistribuidoras de gas natural por redes que hayan suscrito acuerdos en el marco del Plan Gas.Ar, deberán ajustar dichos contratos en un plazo de cinco días corridos desde la publicación de la resolución, o el día hábil siguiente.

Resolución 1698/2025:

