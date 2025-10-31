Por encima de la inflación: el Gobierno aprobó una suba en las tarifas del 7,20%
La nueva suba en las tarifas de gas regirán desde el 1° de noviembre y las empresas comercializadoras deberán trasladar el recargo en su totalidad a las facturas que pagan los consumidores finales.
Ya superadas las elecciones legislativas, el gobierno de Javier Milei aprobó este viernes una fuerte suba en las tarifas del gas muy por encima de la inflación y asestó así un nuevo golpe a los bolsillo de los trabajadores. Así quedó plasmado en la Resolución 1698/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
Luego del último aumento aplicado al precio del gas natural, el gobierno libertario aprobó ahora un nuevo incremento a partir del 1° de noviembre del 7,20%, que se aplicará a cada metro cúbico de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 kcal) que ingrese a la red de ductos en todo el territorio nacional.
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tendrá la responsabilidad ahora de ajustar los procedimientos de facturación para garantizar el traslado del nuevo aumento a las tarifas finales que pagan los usuarios de todo el país.
“Establécese que el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20 %) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional”, señala el Artículo 1 de la medida oficializada hoy.documento.
En cuanto a la cadena de comercialización, las empresas comercializadoras deberán trasladar el recargo en su totalidad sobre el precio del gas natural adquirido en el PIST, siempre que este recargo haya sido percibido previamente por el proveedor de gas.
En ese sentido la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tettamanti, aprobó también una modificación en el precio de gas natural establecido en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. Así quedó plasmado en la Resolución 433/2025 publicada también hoy en el Boletín Oficial.
Así las empresas productoras y las distribuidoras o subdistribuidoras de gas natural por redes que hayan suscrito acuerdos en el marco del Plan Gas.Ar, deberán ajustar dichos contratos en un plazo de cinco días corridos desde la publicación de la resolución, o el día hábil siguiente.
Resolución 1698/2025:
