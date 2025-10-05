Con tu número de DNI podés chequear si cobrás un plan de ANSES en octubre
Este proceso se lleva a cabo de manera online y desde cualquier dispositivo, ya sean celulares o computadoras. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES), además de anunciar el calendario de pagos de octubre y el incremento del 1,9% en sus programas, comunicó el proceso que debe seguir cada usuario para saber sí cobra alguna prestación del organismo.
Este chequeo se debe realizar de manera online y desde cualquier dispositivo, ya sean celulares o computadoras. Si bien los pasos son fáciles y accesibles, se debe tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) a mano para llevar a cabo el proceso de forma eficiente.
Cobro de planes de ANSES en octubre
Jubilados con haberes mínimos:
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 3:lunes 13 de octubre
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre
Jubilados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 13 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 14 de octubre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 17 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Cómo chequear el cobro con DNI
Los usuarios deben acceder a la aplicación Mi Anses utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, en la sección “Mis cobros”, podrán observar los próximos pagos y se detallará a qué prestación corresponde cada una.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario