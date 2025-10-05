Con tu número de DNI podés chequear si cobrás un plan de ANSES en octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 14 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Cómo chequear el cobro con DNI

Los usuarios deben acceder a la aplicación Mi Anses utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, en la sección “Mis cobros”, podrán observar los próximos pagos y se detallará a qué prestación corresponde cada una.