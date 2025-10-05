MinutoUno

Con tu número de DNI podés chequear si cobrás un plan de ANSES en octubre

Economía

Este proceso se lleva a cabo de manera online y desde cualquier dispositivo, ya sean celulares o computadoras. Conocé todos los detalles en la nota.

Con solo el DNI

Con solo el DNI, es posible verificar los planes que se reciben de ANSES en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES), además de anunciar el calendario de pagos de octubre y el incremento del 1,9% en sus programas, comunicó el proceso que debe seguir cada usuario para saber sí cobra alguna prestación del organismo.

Este chequeo se debe realizar de manera online y desde cualquier dispositivo, ya sean celulares o computadoras. Si bien los pasos son fáciles y accesibles, se debe tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) a mano para llevar a cabo el proceso de forma eficiente.

Cobro de planes de ANSES en octubre

ANSES AUH.jpg
El pago de la AUH comienza el próxima 8 de octubre.

El pago de la AUH comienza el próxima 8 de octubre.

Jubilados con haberes mínimos:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre
  • DNI terminados en 3:lunes 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 9 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 13 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 14 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 17 de octubre
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

Cómo chequear el cobro con DNI

Los usuarios deben acceder a la aplicación Mi Anses utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, en la sección “Mis cobros”, podrán observar los próximos pagos y se detallará a qué prestación corresponde cada una.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas