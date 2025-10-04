MinutoUno

El anuncio de ANSES sobre los montos de Becas Progresar

Este programa buscar ayudar de manera económica a los estudiantes jóvenes. Los detalles en la nota.

Se conoció cuál será el monto de las Becas Progresar de octubre. 

Para este décimo mes del año, los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un incremento del 1,9% con respecto a septiembre. Esto se debe a la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9% según los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Entre las ayudas que recibirán este ajuste, se encuentran las Becas Progresar.

Este programa está destinado a jóvenes estudiantes de carreras universitarias y terciarias que se encuentren en pleno proceso de aprendizaje. Por otro lado, se estima que alcanza a más de un millón de personas en todo el país.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

becas progresar
El monto de este programa es de $35.000.

Este programa está pensado para jóvenes argentinos, naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años. Para nivel obligatorio, los beneficiarios deben tener entre 16 y 24 años, ser alumnos regulares, contar con vacunación completa y no superar ciertos ingresos familiares.

En el nivel superior, los ingresantes tienen entre 17 y 24 años y los avanzados hasta 30, mientras que estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Además, deben estar al día con las materias y estudiar en instituciones reconocidas.

Montos de octubre 2025

El monto base de las Becas Progresar es de $35.000, aunque al inicio los estudiantes reciben solo el 80%. De esta manera, para octubre, quienes cursan nivel obligatorio percibirán $28.000, mientras que los del nivel superior cobrarán $28.000 el primer año y $35.000 desde el segundo.

Además, los estudiantes que cumplieron con los requisitos académicos de 2024 recibirán el 20% retenido, mientras que quienes se inscribieron en marzo o septiembre recibirán montos adicionales de $66.000 y $42.000.

