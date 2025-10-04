El anuncio de ANSES sobre los montos de Becas Progresar

Montos de octubre 2025

El monto base de las Becas Progresar es de $35.000, aunque al inicio los estudiantes reciben solo el 80%. De esta manera, para octubre, quienes cursan nivel obligatorio percibirán $28.000, mientras que los del nivel superior cobrarán $28.000 el primer año y $35.000 desde el segundo.

Además, los estudiantes que cumplieron con los requisitos académicos de 2024 recibirán el 20% retenido, mientras que quienes se inscribieron en marzo o septiembre recibirán montos adicionales de $66.000 y $42.000.