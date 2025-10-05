El monto que pueden pedir los jubilados con los préstamos de ANSES
Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el cronograma de pagos para octubre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES cuenta con la posibilidad de acceder a un préstamo de hasta $50.000.000 en 2025, disponible a través de bancos como Banco Nación y Banco Provincia. Estos créditos no son otorgados directamente por ANSES, pero sí están destinados a los beneficiarios que cobran la prestación mediante el organismo previsional
Los préstamos van desde $100.000 hasta $50 millones, con cuotas fijas y descuento automático de los haberes, lo que simplifica enormemente el acceso y evita trámites engorrosos o extensos procesos de aprobación.
De cuánto son los Préstamos ANSES para jubilados
El Banco Provincia ofrece una línea de préstamos personales de hasta $2.500.000 destinada a los beneficiarios de ANSES. Una de las principales ventajas es que la gestión es 100% online, y el dinero se acredita en la cuenta sueldo o AUH en un máximo de 48 horas, permitiendo un acceso rápido a los fondos.
Cómo solicitarlo paso a paso:
-
Ingresar al home banking con usuario y clave.
Seleccionar la opción Préstamos.
Usar el simulador de crédito para calcular el monto, plazo y cuota.
Confirmar la solicitud.
Esperar la acreditación en la cuenta.
Esta modalidad permite que los beneficiarios puedan planificar sus pagos y administrar su crédito de manera segura y práctica, sin necesidad de trasladarse a una sucursal.
El Banco Nación habilita préstamos desde $100.000 hasta $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses y sistema de amortización francés. Las cuotas son fijas, mensuales y se descuentan directamente del recibo de jubilación, lo que garantiza mayor comodidad y seguridad para los beneficiarios.
Cómo pedirlo paso a paso:
-
Ingresar al home banking o a la web oficial del Banco Nación.
Seleccionar la sección Préstamos Personales.
Simular el crédito indicando el monto y plazo deseado.
Confirmar la operación.
Recibir la acreditación en 24 a 48 horas.
Además, el trámite puede realizarse presencialmente en sucursales, sin necesidad de contar con historial crediticio previo, lo que facilita el acceso a quienes nunca solicitaron un préstamo bancario antes.
Requisitos para acceder al crédito ANSES
Para poder solicitar estos préstamos, los beneficiarios deben cumplir con algunos requisitos básicos:
-
Ser jubilado, pensionado o beneficiario de AUH/SUAF.
Cobrar los haberes a través del Banco Nación o Banco Provincia.
No se exige historial crediticio previo ni presentación de garantías adicionales, lo que hace que estos créditos sean una opción accesible y rápida para quienes necesitan financiamiento inmediato.
