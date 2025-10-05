El monto que pueden pedir los jubilados con los préstamos de ANSES.

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción Préstamos .

Usar el simulador de crédito para calcular el monto, plazo y cuota.

Confirmar la solicitud.

Esperar la acreditación en la cuenta.

Esta modalidad permite que los beneficiarios puedan planificar sus pagos y administrar su crédito de manera segura y práctica, sin necesidad de trasladarse a una sucursal.

El Banco Nación habilita préstamos desde $100.000 hasta $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses y sistema de amortización francés. Las cuotas son fijas, mensuales y se descuentan directamente del recibo de jubilación, lo que garantiza mayor comodidad y seguridad para los beneficiarios.

Cómo pedirlo paso a paso:

Ingresar al home banking o a la web oficial del Banco Nación .

Seleccionar la sección Préstamos Personales .

Simular el crédito indicando el monto y plazo deseado.

Confirmar la operación.

Recibir la acreditación en 24 a 48 horas.

Además, el trámite puede realizarse presencialmente en sucursales, sin necesidad de contar con historial crediticio previo, lo que facilita el acceso a quienes nunca solicitaron un préstamo bancario antes.

Requisitos para acceder al crédito ANSES

Para poder solicitar estos préstamos, los beneficiarios deben cumplir con algunos requisitos básicos:

Ser jubilado, pensionado o beneficiario de AUH/SUAF .

Cobrar los haberes a través del Banco Nación o Banco Provincia.

No se exige historial crediticio previo ni presentación de garantías adicionales, lo que hace que estos créditos sean una opción accesible y rápida para quienes necesitan financiamiento inmediato.