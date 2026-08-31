Congelado: de cuánto sería el bono a jubilados si se hubiese actualizado por inflación

En septiembre, y por sexto mes consecutivo, la jubilación mínima más el bono no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza. En julio pasado (último dato disponible) la CBT para un adulto fue de 506.381pesos. En septiembre, las jubilaciones subirán un 2,1% y el haber mínimo llegará a los 428.591,22 pesos. Si eso se le suma el bono de 70 mil pesos, los jubilados de la mínima percibirán 498.591,22 pesos y estarán condenadosm una vez más, a vivir en la pobreza.

Javier Milei con la motosierra.

Desde el momento en que el Gobierno resolvió congelar el bono la inflación acumulada llegó al 146,45% por lo que, de haber seguido el mismo ritmo de suba de los precios, el bono previsional debería ser hoy de 172.515 pesos. Ello les habría permitido no caer en la pobreza.

Sin embargo tampoco habría alcanzado para cubrir las necesidades básicas de la tercera edad que no son las mismas que las del resto de la sociedad. Es que este preocupante escenario es todavía más complejo si se compara los ingresos de los jubilados con la Canasta de la tercera Edad (más adecuada para calcular los costos de vida de un jubilado y en la que, por ejemplo, el peso de los medicamentos es mayor que la CBT general que calcula el Indec).

En ese sentido, según informó el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, en marzo pasado (último dato disponible) la Canasta de la Tercera Edad llegó a los 1.824.682 pesos. Es decir que el haber mínimo más el bono, que en septiembre sumarán 498.591,22 pesos, y que perciben más de 4 millones de jubilados apenas alcanza para cubrir el 27% de la Canasta de la Tercera Edad.