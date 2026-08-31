El Gobierno oficializó el pago del devaluado bono de 70 mil pesos a jubilados y pensionados
Javier Milei y Luis Caputo mantienen congelado desde hace 29 meses del bono que paga a jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la Anses.
Desde el mismo inicio de la gestión libertaria, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de los jubilados uno de los blancos preferidos de su plan de ajuste. En ese camino mantienen congelado desde hace 29 meses el bono de apenas 70 mil pesos que todos los meses pagan a jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El gobierno libertario dispuso este lunes el pago del bono, una vez más sin actualizar y completamente devaluado merced del avance de la inflación durante los últimos dos años y medio. Así quedó plasmado en el Decreto 824/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Diego Santilli y de la ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello.
De esta manera los jubilados de la mínima percibirán en septiembre un bono de apenas 70 mil pesos. El beneficio también alcanzará a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Anses, incluyendo las otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidos a la Nación cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241. También serán beneficiarios quienes perciban prestaciones bajo el régimen establecido por el decreto 160/2005.
La medida incluye además a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, otras pensiones no contributivas y pensiones graciable de la Anses.
En septiembre los haberes jubilatorios subirán 2,1% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo pasará de 419.775,93 pesos a 428.591,22 pesos. Si ese se le suma el bono de 70 mil pesos, ningún jubilado cobrará por debajo de los 498.591, 22 pesos.
El bono para quienes cobran por encima del haber mínimo será proporcional hasta cubrir ese piso de 498.591, 22 pesos. Quienes ya cobren ese monto o más no recibirán refuerzo alguno.
En julio pasado la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Indec para un solo adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 506.381 pesos. Es decir que en septiembre los jubilados de la mínima percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Decreto 824/2026:
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