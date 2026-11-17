Recordó que la inflación “viajaba al 1% diario” y dio detalles -según su siempre particular punto de vista- de la problemática monetaria y financiera existente antes de que él llegara al Gobierno: “Había faltantes, estaba el cepo…”

Y volvió a apuntar contra la oposición: “Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año. Eso es porque a veces la hoja de papel no tiene contemplado lo que hay del otro lado tratando de romper todo”, afirmó para sorpresa de muchos, ya que habló de “golpe de Estado” sin aportar una sola prueba y, lo que es peor, sin hacer una denuncia contra los “golpistas”.

“A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo”, dijo, señalando que “me dijo Santiago (Bausili, titular del Central) que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que, dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”, enfatizó.

Finalmente y, como se indicó, metido de lleno en la campaña electoral, Milei anticipó que "mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto" en las elecciones presidenciales de 2027.

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