Javier Milei en campaña electoral anticipada: "Voy a ser reelecto"
Más ocupado en las elecciones del año próximo que de la situación económica actual, el Presidente dijo que ""mi sucesor vendrá en 2031".
Javier Milei cerró este martes las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 que, organizadas por el Banco Central (BCRA) bajo el sugestivo título “Credibilidad monetaria: el infierno, el purgatorio y las puertas del cielo”, tienen lugar en el Palacio Libertad (ex CCK).
Allí, ante funcionarios y exfuncionarios de bancos centrales internacionales, académicos e incluso el ganador del Premio Nobel de Economía 2025, el francés Philippe Aghion, el Presidente no habló solo de economía y finanzas sino, sobre todo, de política.
Abocado de lleno en su personal campaña electoral con el ojo puesto en las elecciones presidenciales del año próximo, Milei ratificó su intención de postularse para un nuevo periodo y hasta aseguró, imbuido de su sistemático optimismo, que “voy a ser reelecto”.
El mandatario habló de su gestión y volvió a prometer mejoras a futuro, volviendo a achacar las dificultades actuales a la herencia recibida en 2023: “Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia argentina cuando asumimos”, afirmó.
“El Banco Central estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001; teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, expresó en el comienzo de su alocución como si estuviera describiendo la situación actual.
Recordó que la inflación “viajaba al 1% diario” y dio detalles -según su siempre particular punto de vista- de la problemática monetaria y financiera existente antes de que él llegara al Gobierno: “Había faltantes, estaba el cepo…”
Y volvió a apuntar contra la oposición: “Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año. Eso es porque a veces la hoja de papel no tiene contemplado lo que hay del otro lado tratando de romper todo”, afirmó para sorpresa de muchos, ya que habló de “golpe de Estado” sin aportar una sola prueba y, lo que es peor, sin hacer una denuncia contra los “golpistas”.
“A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo”, dijo, señalando que “me dijo Santiago (Bausili, titular del Central) que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que, dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”, enfatizó.
Finalmente y, como se indicó, metido de lleno en la campaña electoral, Milei anticipó que "mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto" en las elecciones presidenciales de 2027.
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