Vuelos baratos para el Mundial 2026: precios y destinos fuera de Buenos Aires
Conocé todas las opciones y precios para viajar al Mundial 2026 con Aerolíneas Argentinas. Vuelos directos desde Ezeiza y el interior hacia Estados Unidos.
A tan solo dos meses del inicio del esperado Mundial 2026, la gran ilusión de los hinchas por acompañar a la Selección Argentina vuelve a encenderse. Para facilitar este gran sueño, Aerolíneas Argentinas lanzó una programación especial con tarifas competitivas y vuelos directos hacia las sedes en Estados Unidos.
¿Qué destinos y vuelos ofrece Aerolíneas Argentinas?
La compañía de bandera diseñó una logística eficiente y directa para estar cerca del equipo campeón del mundo. Se ofrecen opciones de refuerzo hacia Miami y vuelos directos en fechas clave hacia las ciudades de Kansas y Dallas, sedes donde jugará la Selección en la fase de grupos.
Para el debut del 16 de junio, por ejemplo, la empresa dispuso dos vuelos especiales para llegar a Kansas City: uno aterrizará el día anterior y otro el mismo día del encuentro, permitiendo a los hinchas optimizar sus tiempos y estadías.
IMPORTANTE: El ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario y Javier Milei frenó la dolarización por una porfía razón
¿Cuánto cuestan los pasajes para el Mundial 2026?
Los fanáticos que quieran viajar para alentar a la Albiceleste ya pueden adquirir sus boletos mediante los canales oficiales de la aerolínea. Los precios promocionales, que ya incluyen los impuestos nacionales, varían según el destino elegido:
-
Vuelos a Miami: Desde u$s 686.
Vuelos a Kansas y Dallas: Desde u$s 1.863 (en este caso, saliendo desde Buenos Aires).
¿Desde qué provincias se puede viajar a Estados Unidos?
Uno de los aspectos más celebrados de esta propuesta es la conectividad federal. No será obligatorio pasar por el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, ya que se sumaron frecuencias directas desde el interior del país para volar hacia Estados Unidos (Miami):
-
Desde Córdoba: 2 frecuencias semanales al principio (lunes y miércoles), ampliándose a 4 días (lunes, miércoles, viernes y domingos).
Desde Rosario: 3 vuelos semanales (martes, viernes y domingos).
Desde Tucumán: 2 vuelos semanales a partir del 8 de junio (jueves y sábados).
¿Cuándo juega la Selección Argentina la fase de grupos?
Para planificar correctamente el viaje y comprar los pasajes en las fechas indicadas, es fundamental repasar el fixture del Grupo J de la Copa del Mundo:
-
Fecha 1: Argentina vs. Argelia (Martes 16/06 a las 22:00 horas en el Kansas City Stadium).
Fecha 2: Argentina vs. Austria (Lunes 22/06 a las 14:00 horas en el Dallas Stadium).
Fecha 3: Argentina vs. Jordania (Sábado 27/06 a las 23:00 horas en el Dallas Stadium).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario