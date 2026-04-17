Vuelos baratos para el Mundial 2026: precios y destinos fuera de Buenos Aires

Vuelos a Miami: Desde u$s 686.

Vuelos a Kansas y Dallas: Desde u$s 1.863 (en este caso, saliendo desde Buenos Aires).

¿Desde qué provincias se puede viajar a Estados Unidos?

Uno de los aspectos más celebrados de esta propuesta es la conectividad federal. No será obligatorio pasar por el Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, ya que se sumaron frecuencias directas desde el interior del país para volar hacia Estados Unidos (Miami):

Desde Córdoba: 2 frecuencias semanales al principio (lunes y miércoles), ampliándose a 4 días (lunes, miércoles, viernes y domingos).

Desde Rosario: 3 vuelos semanales (martes, viernes y domingos).

Desde Tucumán: 2 vuelos semanales a partir del 8 de junio (jueves y sábados).

¿Cuándo juega la Selección Argentina la fase de grupos?

Para planificar correctamente el viaje y comprar los pasajes en las fechas indicadas, es fundamental repasar el fixture del Grupo J de la Copa del Mundo: