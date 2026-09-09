Córdoba: cierra una emblemática fábrica de embalajes y decenas de trabajadores se quedan en la calle

Según trascendidos, entre las causas de la quiebra y cierre están la fuerte suba de costos fijos, el aumento en los alquileres de los galpones y la recesión general, todo lo cual llevó a una crisis que para sus responsables fue imposible de sobrellevar.

El industricidio en la era Milei

Según diversas fuentes, desde diciembre de 2023 hasta mediados de este año cerraron entre 3.000 y 4.000 fábricas industriales y más de 30.000 empresas en total (incluyendo comercios y servicios). Solo en mayo último cerraron 2.371 empresas, a razón de 76 por día. En ese marco, la industria perdió entre 79.000 y 97.000 empleos registrados.

Según CEPA, fueron 4.020 las fábricas manufactureras que dejaron de registrarse entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo que representa una contracción del 8,1% del sector industrial. En tanto, la capacidad instalada cayó a 59,1%, con cuatro de cada diez máquinas paradas.