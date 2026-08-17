Industricidio: dos de cada tres máquinas de la industria metalúrgica estuvieron apagadas en julio

Industria en caída libre

El comportamiento sectorial presentó un panorama contractivo durante julio. "Autopartes" fue la única rama que registró un crecimiento frente al indicador previo, con una variación de 1,9%. Sin embargo, el rubro acumuló una caída de 3,1% durante los últimos seis meses.

El resto de las actividades relevadas por Adimra presentó descensos interanuales. "Bienes de Capital" registró una baja de 9,5%, la mayor entre las ramas mencionadas en el informe. En tanto, "Maquinaria Agrícola" cayó 7,7%, mientras que "Equipos y Aparatos Eléctricos" presentó una disminución de 4,3%. En "Equipamiento Médico", el retroceso alcanzó 3,9%.

También se registraron bajas en "Carrocerías y Remolques", con una caída interanual de 3,4%; "Otros Productos de Metal", con una disminución de 1,7%; y "Fundición", con un descenso de 1,5%.

Los resultados mostraron así que el retroceso de la actividad metalúrgica durante julio alcanzó a la mayor parte de las ramas relevadas.

La mayor contracción correspondió a "Consumo Final", con un descenso interanual de 9,6%. En segundo lugar se ubicó "Construcción", con una baja de 8,2%. La cadena "Agrícola" registró una disminución de 7,9%, mientras que "Minería "presentó una contracción de 6,4%.

Por su parte, "Petróleo y Gas" mostró una caída de 4,4%, mientras que "Energía Eléctrica" registró un descenso de 3,2%. También se observaron bajas en las cadenas de "Alimentos y bebidas", con una contracción de 2,6%, y "Automotriz", con una disminución de 1,1%.