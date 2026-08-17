Industricidio: dos de cada tres máquinas de la industria metalúrgica estuvieron apagadas en julio
La industria metalúrgica acumula en lo que va del año una caída del 5,5% y la actividad del sector se encuentra en los mismos niveles de la pandemia.
El impacto de la economía libertaria en casi todos los sectores de la industria es devastador. Con apenas un puñado de excepciones, el resto de los sectores se vienen derrumbando de manera sistemática provocando el cierre de miles de empresas y la destrucción de decenas de miles de empleos formales. Desde el inicio de la gestión Milei ya se destruyeron más de 330 mil empleos en toda la economía, la mayor parte de ellos en la industria.
Sin embargo, en el ránking del industricidio libertario una de las más golpeadas es la insdustria metalúrgica. Según el último informe del Departamento de Estudiso Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la industria metalúrgica registró en julio pasado una caída interanual del 4,4%, mientras que en la comparación desestacionalizada, frente a junio de este año, presentó un incremento de apenas 0,1 por ciento.
De esta manera la actividad metalúrgica acumuló una contracción de 5,5% en los primeros siete meses de 2026. El registro de julio mantuvo al sector en un piso históricamente bajo, de acuerdo con el relevamiento de la entidad.
Uno de los principales indicadores que reflejó el escenario fue la utilización de la capacidad instalada. Durante julio, las empresas metalúrgicas utilizaron apenas el 39,2% de su capacidad productiva, uno de los niveles más bajos en términos históricos. Es decir, dos de cada tres máquinas estuvieron apagadas el mes pasado
El indicador registró además una caída de 6 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. De acuerdo con Adimra, este nivel reflejó un uso muy acotado del aparato productivo y resultó similar a los registros correspondientes a la salida de la pandemia de 2020.
Industria en caída libre
El comportamiento sectorial presentó un panorama contractivo durante julio. "Autopartes" fue la única rama que registró un crecimiento frente al indicador previo, con una variación de 1,9%. Sin embargo, el rubro acumuló una caída de 3,1% durante los últimos seis meses.
El resto de las actividades relevadas por Adimra presentó descensos interanuales. "Bienes de Capital" registró una baja de 9,5%, la mayor entre las ramas mencionadas en el informe. En tanto, "Maquinaria Agrícola" cayó 7,7%, mientras que "Equipos y Aparatos Eléctricos" presentó una disminución de 4,3%. En "Equipamiento Médico", el retroceso alcanzó 3,9%.
También se registraron bajas en "Carrocerías y Remolques", con una caída interanual de 3,4%; "Otros Productos de Metal", con una disminución de 1,7%; y "Fundición", con un descenso de 1,5%.
Los resultados mostraron así que el retroceso de la actividad metalúrgica durante julio alcanzó a la mayor parte de las ramas relevadas.
La mayor contracción correspondió a "Consumo Final", con un descenso interanual de 9,6%. En segundo lugar se ubicó "Construcción", con una baja de 8,2%. La cadena "Agrícola" registró una disminución de 7,9%, mientras que "Minería "presentó una contracción de 6,4%.
Por su parte, "Petróleo y Gas" mostró una caída de 4,4%, mientras que "Energía Eléctrica" registró un descenso de 3,2%. También se observaron bajas en las cadenas de "Alimentos y bebidas", con una contracción de 2,6%, y "Automotriz", con una disminución de 1,1%.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario