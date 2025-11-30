Crece la brecha social: la clase alta piensa en viajar, mientras la clase media hace "malabares"

Clase Alta (5%) : requiere al menos $7 millones mensuales (promedio de $12 millones ).

Clase Media Alta (17%) : necesita un ingreso mínimo de $3,7 millones .

Clase Media Baja (26%): parte de los $2,05 millones.

Consumo: entre los lujos y el "no hay plata"

La radiografía del consumo confirma la polarización:

Élite : La Clase Alta dinamiza sectores asociados al lujo —autos premium, turismo internacional— que muestran crecimientos superiores al 50% .

Clases medias : En la franja media alta predomina la estrategia de “sostener el estilo de vida”, ajustando sin perder estándares.

Base social: La Clase Media Baja y la Clase Baja Superior conviven con la “cultura del no”, ese límite permanente del “no alcanza” o “no se puede”.

El deterioro del poder de compra se observa en el consumo masivo: entre enero y octubre de 2025, las ventas en supermercados cayeron 5,1% interanual, según datos del sector.

Otro golpe al bolsillo: uno por uno, todos los aumentos que llegan en diciembre

Como casi siempre y en casi todo desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, brutalmente como en el inicio de su gestión o por goteo durante los últimos dos años, para diciembre se vienen nuevos aumentos, que van desde los alquileres hasta la telefonía.

Al menos hay seis subas confirmadas para el mes entrante, para seguir enflaqueciendo los bolsillos de los argentinos, de por sí bastante escuálidos en el marco general de economía en recesión y empleo formal en retroceso.

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento de 28,67%, lo que representa una desaceleración con respecto a ajustes anteriores: en noviembre fue de 38%, en octubre de 46,1%, en septiembre de 50,3% y en agosto de 55,67%.

Como se sabe, los incrementos se calculan en función del índice que realiza el Banco Central y que contempla la variación de la inflación (según el INDEC) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Boleto de colectivos en la Ciudad

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,3%, alcanzando valores de $593,27 para el boleto hasta 3 kilómetros; $660,91 hasta 6 kilómetros; $711,83 hasta 12 kilómetros, y $762,78 hasta 27 kilómetros de recorrido.

Pasaje del subte

En territorio porteño también subirá la tarifa del subte, con un pasaje que pasará a costar $1.207 en diciembre; el Premetro, en tanto, saldrá $422,36.

Boleto de colectivos en PBA

A partir del primer día de diciembre, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 14,4%, pasando a $655,61 el recorrido mínimo hasta 3 kilómetros; $730,42 hasta 6 kilómetros; $786,61 hasta 12 kilómetros, y $842,93 hasta 27 kilómetros. Vale advertir que las nuevas tarifas aplicarán en las líneas numeradas del 200 en adelante.

Telefonía

Según anticiparon las compañías de telefonía móvil, a partir de los primeros días de diciembre aplicarán un nuevo ajuste a sus tarifas, con un incremento llegará hasta 4%, según la operadora.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,3% y 2,4% en diciembre, aplicando a los copagos, cuyos detalles pueden consultarse a través de la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).