ANSES: el procedimiento para acceder a un bono de casi $300.000

El trámite puede hacerse en Mi ANSES o de manera presencial, con el formulario firmado por el establecimiento educativo y el centro de salud. La presentación permanece habilitada y quienes aún no lo hicieron están a tiempo de completarlo.

De qué se componen los casi $300.000

El monto de $273.000 se forma con la suma de:

$203.000 correspondientes a la retención anual liberada por la Libreta AUH.

$70.000 de la Ayuda Escolar Anual.

Ambos pagos pueden coincidir en diciembre si el titular cumplió con la presentación de la Libreta AUH 2024 y con la certificación escolar realizada durante el año.