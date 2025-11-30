Aumentos ANSES: los montos confirmados para la AUH y cuándo se cobrarán
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Los nuevos montos con el aumento de ANSES en diciembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que “desde el primer día del cronograma, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo podrán consultar su liquidación ingresando en Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social”. Con la actualización del 2,34%, así quedan los montos:
Montos generales
-
Menor de edad: $122.492
-
Pago directo: $97.993,60
Retención: $24.498,40
-
Hijo con discapacidad: $398.853
Pago directo: $319.082,40
Retención: $79.770,60
Montos para zona desfavorable
ANSES sostuvo que “el organismo paga un plus por zona desfavorable a los beneficiarios que residen en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones”.
-
Menor de edad: $159.263,20
-
Pago directo: $127.410,56
Retención: $31.852,64
-
Hijo con discapacidad: $506.653
-
Pago directo: $405.322,40
Retención: $101.330,60
-
Complementos automáticos
-
Tarjeta Alimentar:
-
$52.250 por un hijo
$81.936 por dos hijos
$108.062 por tres o más
-
Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $46.198
Una familia con un hijo recibirá $150.243,60 sumando AUH y Tarjeta Alimentar, y $196.441,60 si está alcanzada por el Plan de los Mil Días.
Calendario de pagos 2025
ANSES confirmó que los pagos de la AUH se realizarán según la terminación del DNI del titular. El cronograma queda establecido así:
-
Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0
Miércoles 10: terminados en 1
Jueves 11: terminados en 2
Viernes 12: terminados en 3
Lunes 15: terminados en 4
Martes 16: terminados en 5
Miércoles 17: terminados en 6
Jueves 18: terminados en 7
Viernes 19: terminados en 8
Lunes 22: terminados en 9
