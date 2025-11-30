Aumentos ANSES: los montos confirmados para la AUH y cuándo se cobrarán

Pago directo: $319.082,40

Retención: $79.770,60

Montos para zona desfavorable

ANSES sostuvo que “el organismo paga un plus por zona desfavorable a los beneficiarios que residen en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones”.

Menor de edad: $159.263,20 Pago directo: $127.410,56 Retención: $31.852,64

Hijo con discapacidad: $506.653 Pago directo: $405.322,40 Retención: $101.330,60



Complementos automáticos

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo $81.936 por dos hijos $108.062 por tres o más

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $46.198

Una familia con un hijo recibirá $150.243,60 sumando AUH y Tarjeta Alimentar, y $196.441,60 si está alcanzada por el Plan de los Mil Días.

Calendario de pagos 2025

ANSES confirmó que los pagos de la AUH se realizarán según la terminación del DNI del titular. El cronograma queda establecido así: