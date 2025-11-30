ARCA: la billetera virtual que el organismo no investigará en diciembre
En caso que un contribuyente presente movimientos sospechosos o exceda el límite, el organismo puede comenzar una investigación. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció, durante los últimos días, que mantendrá en diciembre la fiscalización sobre las transferencias realizadas a través de billeteras virtuales. El objetivo central de estas supervisiones es evitar maniobras de evasión fiscal.
Sin embargo, no todas las plataformas estarán bajo su supervisión, ya que algunas carecen de presencia física en el país, un requisito clave para que el organismo pueda actuar. En los casos donde los montos superen los límites establecidos, ARCA podrá iniciar procedimientos de investigación y solicitar información a las billeteras sobre los usuarios.
Por qué ARCA controla movimientos en billeteras virtuales
ARCA se encarga de supervisar las transacciones realizadas a través de billeteras virtuales y las transferencias bancarias, con el objetivo de asegurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero.
Si los usuarios no pueden justificar sus movimientos, podrían enfrentar sanciones, incluyendo la retención de las operaciones. Por eso, es fundamental conservar los recibos y documentos que respalden cada transacción ante posibles solicitudes del organismo.
La billetera virtual que ARCA no puede controlar
PayPal, la billetera virtual estadounidense, es una de las pocas plataformas sobre las que ARCA no puede ejercer un seguimiento directo de las transferencias. Esto se debe a que no posee sede en Argentina ni mantiene un acuerdo formal para el intercambio de información con el organismo.
No obstante, esto no significa que quede totalmente fuera de control. Si un usuario transfiere fondos desde PayPal hacia una cuenta local, ARCA tiene la facultad de revisar la operación. Por este motivo, se recomienda cumplir con los límites y regulaciones vigentes para evitar inconvenientes.
