El Gobierno avaló paritarias con participación de ganancias y el salario mínimo será de $2.481.855

Por otra parte, el acuerdo salarial también actualizó el monto base del tradicional bono por el Día del Bancario, un beneficio extra que se liquida por fuera del sueldo durante el mes de noviembre. El mismo quedó establecido en un mínimo de $2.150.328,87 para la categoría inicial, y volverá a ajustarse con las futuras revisiones paritarias antes de su depósito definitivo.