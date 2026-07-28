El Gobierno avaló paritarias con participación de ganancias y el salario mínimo será de $2.481.855
La Bancaria selló paritarias que asegura una fuerte actualización para los trabajadores del sector, acumulando un 16,8% en el primer semestre.
La Asociación Bancaria alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales que establece una recomposición clave para los empleados. Estas paritarias fijan un aumento del 1,9% para junio, consolidando un 16,8% acumulado en los primeros seis meses del año sobre los haberes vigentes a diciembre de 2025.
Detalles del nuevo salario mínimo y la participación en ganancias
Con esta última actualización, el básico de la actividad quedó fijado en $2.412.128,22, cifra a la que se le deben sumar unos $69.727,10 correspondientes a la participación en las ganancias (ROE). De esta manera, se eleva el ingreso total de la categoría inicial a la suma final de $2.481.855,32.
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El entendimiento alcanzado por el gremio que conduce Sergio Palazzo alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. Además, la medida incluye los adicionales convencionales y no convencionales, como el pago por título, presentismo y el arqueo de caja.
Por otra parte, el acuerdo salarial también actualizó el monto base del tradicional bono por el Día del Bancario, un beneficio extra que se liquida por fuera del sueldo durante el mes de noviembre. El mismo quedó establecido en un mínimo de $2.150.328,87 para la categoría inicial, y volverá a ajustarse con las futuras revisiones paritarias antes de su depósito definitivo.
Finalmente, las partes involucradas resolvieron mantener este mismo mecanismo automático de actualización durante julio y agosto. A su vez, se comprometieron a realizar una nueva revisión en la segunda quincena de septiembre para negociar los incrementos correspondientes al último tramo del 2026.
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