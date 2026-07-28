Vuelve el Club del Trueque como en el 2001 por la crisis de consumo con Javier Milei
Ante la profunda crisis de consumo y la recesión económica, los vecinos de Pilar organizan un nuevo Club del Trueque para poder intercambiar bienes básicos.
En medio de un contexto fuertemente marcado por la recesión, la crisis de consumo y las crecientes dificultades económicas de muchas familias, vecinos de Villa Astolfi impulsan el regreso del Club del Trueque. Esta histórica modalidad de intercambio vecinal tuvo su mayor nivel de auge durante la severa crisis de 2001.
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Cómo funcionará el Trueque solidario
La primera jornada se realizará el próximo 8 de agosto en la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi, donde los participantes podrán intercambiar productos y servicios sin la necesidad de utilizar dinero físico.
La organización de los vecinos frente a la crisis de consumo
El sistema propone que cada integrante pueda ofrecer productos y recibir otros a cambio, aunque también se permitirán ventas tradicionales de manera complementaria. Para coordinar el evento, se creó un grupo de WhatsApp donde los interesados publican aquello que tienen a disposición y lo que necesitan conseguir con urgencia.
El encuentro se desarrollará con puestos tipo feria dentro de la cancha de la entidad. Para ordenar el espacio, se requiere inscripción previa. Hasta el momento, la convocatoria despertó un fuerte interés en la comunidad, superando rápidamente los 25 inscriptos confirmados y colapsando los teléfonos de los organizadores.
Las autoridades barriales anticiparon que, si la primera experiencia arroja un saldo positivo, buscarán replicarla en otros barrios de la zona, apostando a una frecuencia semanal o quincenal como una herramienta directa para hacer frente al duro escenario nacional.
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