Crisis económica: cerraron 16 mil kioscos en el último año

Turismo en crisis: los peores 18 meses desde que hay registros

Tras unas vacaciones de invierno con un impacto económico negativo, desde el sector turístico advirtieron que las cifras son "catastróficas" y que acumulan "los peores 18 meses desde que se tiene registro", tanto en turismo interno como receptivo.

"El panorama es grave. Llevamos 18 meses consecutivos de caída en las dos columnas vertebrales de la industria", contó Sergio Castro, exdirector nacional de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Turismo y Deportes, por C5N.

En este sentido, subrayó que el turismo genera más de un millón de puestos de trabajo y que, incluso en temporada alta, la ocupación hotelera apenas alcanza entre el 60% y el 70%. "Eso significa que 300.000 puestos de trabajo se pierden. Sin turismo interno no hay posibilidad de desarrollo", advirtió.

En cuanto al turismo receptivo, el especialista indicó: "Por cada dos argentinos que viajan al exterior, menos de una persona ingresa al país. Esto provocó un agujero tremendo en la balanza comercial: 11.000 millones de dólares en 18 meses".

"En marzo, Argentina tomó un crédito con el FMI de 20.000 millones de dólares. Más de la mitad se destinó a cubrir este desfasaje, originado por un dólar barato para los argentinos y por el aumento de costos, que es la tercera bomba que golpea al sector y a cualquier actividad con valor agregado", explicó.

Respecto al turismo interno, Castro remarcó que desde diciembre de 2023 los costos crecieron, en promedio, un 600%: "No hay manera de que el mercado interno los pueda absorber y, a nivel internacional, quedamos fuera de competencia por el tipo de cambio", sostuvo.

“No voy a defender a quienes abusan de los precios o no ofrecen un servicio acorde al costo. Pero así como te aumentaron los gastos en tu casa, a la industria le subieron lo mismo o más. Eso hace que tengas menos dinero y que todo resulte mucho más caro”, concluyó.