Crisis económica con Javier Milei: el histórico sponsor de Boca que cierra sucursales por la caída de ventas
La reconocida marca Megatone, que supo estampar su logo en la camiseta de Boca, atraviesa un duro por la crisis económica y confirmó cierres de varios locales.
La profunda crisis económica con Javier Milei y la retracción del consumo golpean sin piedad a las cadenas de retail en la Argentina. La empresa de electrodomésticos Megatone, que logró estampar su marca en la camiseta de Boca Juniors, confirmó el cierre definitivo de varias sucursales.
El cierre de locales de Megatone y el impacto en el empleo
Según fuentes del sector, la firma clausuró recientemente un importante local en la ciudad de Rosario y finalizó sus operaciones comerciales físicas en sus icónicas sucursales de la Avenida Cabildo y del barrio de Once, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La dolorosa medida empresarial obedece a la necesidad imperiosa de clausurar aquellas sedes menos rentables para concentrar sus cada vez menores recursos en ubicaciones estratégicas. Sin embargo, este proceso de reestructuración territorial implica además la pérdida de decenas de puestos de trabajo en las áreas de ventas, administración y logística, sumando incertidumbre a un sector que ya viene severamente golpeado por la recesión.
De los años de gloria junto a Boca Juniors a la crisis actual
El escenario actual de Megatone contrasta fuertemente con sus años de mayor esplendor comercial. A partir del año 2005, la firma encaró un fuerte proceso de reconversión de imagen e invirtió fuertemente en pauta publicitaria. El hito más destacado de esa época dorada fue el desembolso de unos 3 millones de dólares para convertirse en el sponsor principal de la camiseta del Club Atlético Boca Juniors.
Esa estratégica asociación potenció la visibilidad nacional de la marca, coincidiendo además con una etapa sumamente exitosa del club de la Ribera en el plano deportivo, donde logró conquistar los siguientes títulos de la mano de entrenadores como Alfio Basile, Miguel Ángel Russo y Carlos Ischia:
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Temporada 2006-2007: Copa Libertadores 2007.
Temporada 2007-2008: Recopa Sudamericana 2008.
Temporada 2008-2009: Torneo Apertura 2008.
Hoy, lejos de aquellos festejos masivos, la empresa debe lidiar con un mercado retraído, un auge innegable del comercio electrónico extranjero, costos operativos inmanejables y una morosidad récord en el pago de las cuotas por parte de los clientes, un combo letal que también afecta gravemente a sus principales competidores históricos como Frávega y Cetrogar.
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