Crisis económica con Javier Milei: el histórico sponsor de Boca que cierra sucursales por la caída de ventas

De los años de gloria junto a Boca Juniors a la crisis actual

El escenario actual de Megatone contrasta fuertemente con sus años de mayor esplendor comercial. A partir del año 2005, la firma encaró un fuerte proceso de reconversión de imagen e invirtió fuertemente en pauta publicitaria. El hito más destacado de esa época dorada fue el desembolso de unos 3 millones de dólares para convertirse en el sponsor principal de la camiseta del Club Atlético Boca Juniors.