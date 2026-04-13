Crisis económica: una histórica marca de calzado para mujeres entra en concurso de acreedores

Sin embargo, la estrategia comercial falló. La drástica caída de las ventas (que rondó el 50%) dejó a la empresa con un nivel de stock inédito y muy difícil de ubicar. Ese sobrestock de mercadería, sumado a las pesadas deudas bancarias, erosionó rápidamente el capital de trabajo y selló la decisión de acudir a la Justicia para intentar evitar la quiebra definitiva.