Crisis económica: una histórica marca de calzado para mujeres entra en concurso de acreedores
La reconocida marca de calzado Viamo ingresó en concurso de acreedores tras una severa crisis económica, despidos y decenas de cheques rechazados.
La crisis económica, como la de casi toda la industria nacional, que venía arrastrando desde hace más de un año terminó de estallar. Lannot S.A., dueña de la reconocida marca Viamo, ingresó formalmente en concurso preventivo de acreedores tras reconocer que ya no puede cumplir con sus obligaciones en un contexto de caída del consumo.
El quiebre financiero y los despidos en Viamo
El punto de quiebre se produjo a fines de 2025, cuando la empresa dejó de pagar un importante crédito por más de $81,9 millones. Desde entonces, la situación se volvió totalmente inmanejable: acumuló 64 cheques rechazados por más de $85 millones, lo que terminó de desordenar y asfixiar su cadena de pagos habitual.
A lo largo del último año, la firma ejecutó más de 40 despidos, principalmente en su histórica fábrica de la Ciudad de Buenos Aires. Según denuncian diversas fuentes vinculadas a los ex trabajadores, las indemnizaciones correspondientes no fueron abonadas en su totalidad, derivando en conflictos, protestas frente a la planta y reclamos judiciales que aún siguen abiertos.
IMPORTANTE: Cuándo empieza el tormentón alastoso de tres días que llenará de agua y humedad al AMBA
Exceso de stock y el impacto de la crisis económica
El deterioro operativo tuvo como factor central el desplome sostenido del consumo en el sector del calzado. Frente a los altísimos costos de producción local, la compañía comenzó a importar de manera progresiva productos desde China, Brasil y España, buscando compensar la alarmante pérdida de competitividad en el mercado argentino.
Sin embargo, la estrategia comercial falló. La drástica caída de las ventas (que rondó el 50%) dejó a la empresa con un nivel de stock inédito y muy difícil de ubicar. Ese sobrestock de mercadería, sumado a las pesadas deudas bancarias, erosionó rápidamente el capital de trabajo y selló la decisión de acudir a la Justicia para intentar evitar la quiebra definitiva.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario