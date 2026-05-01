Ventas de autos en baja y motos en nivel récord: modelos más vendidos y por qué cambió el consumo en Argentina

En cuanto al ranking por modelos, hubo fuertes movimientos y la Honda Wave cedió su histórico liderazgo:

Gilera Smash: 7.625 unidades.

Keller KN 110-8: 7.620 unidades.

Honda Wave: 7.395 unidades.

Corven Energy 110: 5.215 unidades.

Motomel B110: 5.123 unidades.

Autos OKM (1)

¿Qué pasa con las ventas de autos 0km?

En la vereda de enfrente, el mercado automotor argentino cerró abril de 2026 con un escenario competitivo pero con fuertes retrocesos. Las ventas de autos 0km se encaminaron a cerrar el mes nuevamente en rojo, con una caída interanual que vuelve a encender alertas en el sector.

A pesar de la baja generalizada, el mercado sigue activo y la competencia entre las terminales es cada vez más intensa. Las preferencias de los consumidores también mostraron cambios, reafirmando una tendencia clara donde predominan las pick ups y los SUV.

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Las 10 marcas y modelos de autos más vendidos

En el cuarto mes del año, el liderazgo entre las automotrices fue para Toyota (6.691 patentamientos), seguida por Volkswagen (5.538) y Fiat (5.021). El top 10 lo completaron: Ford (3.862), Chevrolet (3.847), Renault (3.526), Peugeot (2.976), Citroën (1.790), la sorpresiva irrupción de la asiática BYD (1.701) y Jeep (1.137).

Por el lado de los modelos, la icónica Toyota Hilux volvió a ser el vehículo más elegido del mercado argentino, reafirmando el enorme peso del segmento comercial. Así quedó el top 10: