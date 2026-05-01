Ventas de autos en baja y motos en nivel récord: modelos más vendidos y por qué cambió el consumo en Argentina
Mientras los patentamientos de autos 0km cerraron abril en rojo, las motos alcanzaron su mejor mes en la historia. Conocé los rankings y los motivos del cambio.
El consumo en Argentina está experimentando una fuerte transformación en materia de movilidad. Los datos oficiales de abril de 2026 marcan un escenario de dos caras: por un lado, una notable contracción en la venta de autos y, por el otro, un boom sin precedentes en la motos.
¿Por qué las motos marcan un récord histórico en Argentina?
El mercado de motovehículos atraviesa un momento de fuerte expansión. Según la División Motovehículos de ACARA, en abril de 2026 se patentaron 80.737 unidades, logrando un crecimiento interanual del 51,5% frente al mismo mes de 2025. Además, se verificó una suba mensual del 2,1% respecto a marzo.
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, calificó el fenómeno como "notable" y remarcó que abril se convirtió en el mes con mayor nivel de patentamientos de la historia del sector.
¿Por qué cambió el consumo? El crecimiento del sector está fuertemente vinculado al acceso a la financiación y a la constante búsqueda de alternativas de movilidad más económicas frente al actual contexto. La tendencia marca un claro protagonismo de los modelos de baja cilindrada, ideales para el uso urbano y con menores costos de mantenimiento.
El top de marcas y las motos más vendidas
En el terreno de las marcas, Honda se mantuvo en lo más alto con 14.440 unidades. El podio lo completaron Gilera (10.280) y Motomel (9.908). Más atrás quedaron Keller (8.885) y Corven (7.778).
En cuanto al ranking por modelos, hubo fuertes movimientos y la Honda Wave cedió su histórico liderazgo:
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Gilera Smash: 7.625 unidades.
Keller KN 110-8: 7.620 unidades.
Honda Wave: 7.395 unidades.
Corven Energy 110: 5.215 unidades.
Motomel B110: 5.123 unidades.
¿Qué pasa con las ventas de autos 0km?
En la vereda de enfrente, el mercado automotor argentino cerró abril de 2026 con un escenario competitivo pero con fuertes retrocesos. Las ventas de autos 0km se encaminaron a cerrar el mes nuevamente en rojo, con una caída interanual que vuelve a encender alertas en el sector.
A pesar de la baja generalizada, el mercado sigue activo y la competencia entre las terminales es cada vez más intensa. Las preferencias de los consumidores también mostraron cambios, reafirmando una tendencia clara donde predominan las pick ups y los SUV.
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Las 10 marcas y modelos de autos más vendidos
En el cuarto mes del año, el liderazgo entre las automotrices fue para Toyota (6.691 patentamientos), seguida por Volkswagen (5.538) y Fiat (5.021). El top 10 lo completaron: Ford (3.862), Chevrolet (3.847), Renault (3.526), Peugeot (2.976), Citroën (1.790), la sorpresiva irrupción de la asiática BYD (1.701) y Jeep (1.137).
Por el lado de los modelos, la icónica Toyota Hilux volvió a ser el vehículo más elegido del mercado argentino, reafirmando el enorme peso del segmento comercial. Así quedó el top 10:
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Toyota Hilux: 2.346 unidades.
Peugeot 208: 1.819 unidades.
Ford Territory: 1.570 unidades.
Ford Ranger: 1.437 unidades.
Fiat Cronos: 1.436 unidades.
Volkswagen Tera: 1.292 unidades.
Chevrolet Tracker: 1.209 unidades.
Chevrolet Onix: 1.182 unidades.
Volkswagen Amarok: 1.156 unidades.
Toyota Yaris Cross: 1.128 unidades.
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