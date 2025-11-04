Cuáles son los productos que más bajaron de precio durante el CyberMonday 2025

Los hornos, aires acondicionados y cocinas, que fueron algunos de los productos más "mirados" por el público, no bajaron tanto sus precios en el CyberMonday 2025.

En cambio, si de electrónica se trata, "solo los teclados y auriculares mostraron rebajas significativas, con bajas del 10% y 5,9% respectivamente", frente a la posibilidad de captar clientes en otros rubros, como celulares o televisores.

El economista Nicolás Cámpoli y el analista Ángel Osman, que firmaron el informe, señalaron que "en la medición se consideran únicamente los precios con descuento, es decir, los valores que los consumidores efectivamente pagan por los productos en los días de evento".

Con esa aclaración en mente, los analistas señalaron que "el 49% de los productos relevados disminuyó sus valores en relación con la semana anterior al CyberMonday".