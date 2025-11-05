Son oficiales las subas de la AUH, asignaciones familiares y los nuevos topes de las jubilaciones: los montos

Este aumento también rige a partir de noviembre en los beneficios que perciben los trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y titulares de prestaciones previsionales con derecho a asignaciones.

Los grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba ingresos mensuales superiores a 2.453.609 pesos quedan excluidos del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de sus ingresos no supere el límite máximo establecido para el beneficio.

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: 95.737,66 pesos.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: 311.748,35 pesos.

Asignación por Embarazo: 95.737,66 pesos.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Resolución 338/2025:

Resolución 339/2025:

