Los supermercados con increíbles remates en notebooks y PCs y grandes descuentos

Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Coto y Carrefour lanzaron en septiembre fuertes descuentos en notebooks y PCs, con valores que arrancan en $298.000 y modelos que superan el millón de pesos. Las promociones permiten pagar en cuotas sin interés, lo que genera mayor atractivo en un rubro clave para estudiantes y trabajadores remotos.
Notebooks en Coto: opciones y precios
En Coto Digital se consiguen varias marcas con rebajas de hasta el 30%. Entre las más destacadas:
Notebook GFAST N-151 4GB RAM 120GB SSD: $297.499,15 (precio regular $349.999).
Notebook ENOVA 8GB RAM 240GB SSD: $719.999,20 (precio regular $899.999).
Notebook ASUS Vivobook 16 8GB RAM 256GB SSD: $934.999,15 (antes $1.099.999).
Notebook HP 8GB RAM 512GB SSD: $960.499,15 (antes $1.129.999).
Notebook VAIO Fe15 8GB RAM 256GB SSD: $811.999,30 (antes $1.159.999).
Notebook ACER Aspire Lite 3 15.6": $1.104.999,15 (antes $1.299.999).
Notebook HUAWEI Matebook D14 8GB RAM 512GB SSD: $1.104.999,15.
Notebook SAMSUNG Galaxy Book3 Pro 16GB RAM 512GB SSD: $2.099.999,30 (antes $2.999.999).
Notebooks y PCs en Carrefour
Carrefour también ofrece rebajas en notebooks y computadoras de escritorio, con descuentos de hasta el 34%. Ejemplos:
Notebook Noblex 4GB RAM SSD 128GB: $329.999 (antes $503.999).
Notebook Enova 14” Celeron N4020 4GB RAM SSD 128GB: $380.698,98 (antes $549.998,97).
Notebook Gfast N-150-W Celeron 4GB RAM SSD 128GB: $399.999.
Notebook EXO RM84 14” Intel Celeron 4GB SSD 128GB: $419.999 (antes $559.999).
Notebook ASUS Vivobook Go 14” FHD Celeron N4500 4GB SSD 128GB: $430.349 (antes $559.454).
Notebook Philco 14.1” Celeron 4GB SSD 128GB: $439.999 (antes $479.999).
PC ECO Athlon 3000G 8GB SSD 240GB: $346.080 (antes $384.533).
PC Standard Ryzen 3 5300G 8GB SSD 240GB: $451.140 (antes $501.267).
PC Tecnobrand Ryzen 3 8GB RAM SSD 480GB: $460.371,50.
PC Standard Ryzen 3 5300G 8GB SSD 480GB: $478.332 (antes $531.480).
