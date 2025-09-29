Coto celebra su aniversario con un mega sorteo millonario de premios

Participar es muy sencillo: por cada $5.000 de compra en las sucursales adheridas se obtiene una chance para el sorteo. Además, si se adquieren productos señalados con el logo “EXTRA CHANCE”, se suma una oportunidad adicional por cada artículo.

Los clientes que formen parte de Comunidad Coto duplican sus chances, mientras que quienes compren a través de Coto Digital las triplican. Así, el aniversario se convierte también en una ocasión para incentivar el uso de todos los canales de compra disponibles.

Como parte de la campaña, el jugador de la Selección Argentina y campeón del mundo Rodrigo De Paul protagoniza el spot oficial, que se difunde en televisión, radio, vía pública, cine, medios digitales y redes sociales.

Coto también recordó a los consumidores que estén atentos a estafas: los premios se entregarán únicamente mediante una tarjeta física en mano, nunca por transferencias ni pedidos de claves bancarias.