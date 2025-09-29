Coto celebra su aniversario con un mega sorteo millonario de premios
Coto festeja su aniversario con un sorteo histórico que reparte cientos de millones en premios y la posibilidad de ganar un año de compras gratis.
La compañía 100% argentina cumple 55 años y lo celebra con un evento que ya está dando que hablar entre sus clientes. Desde el 25 de septiembre y hasta el 4 de noviembre de 2025, quienes realicen compras en las sucursales adheridas podrán participar de un mega sorteo que incluye más de 300 millones de pesos en premios.
https://www.minutouno.com/lifestyle/descuentos-ideales-ahorristas-el-supermercado-que-tiene-promos-disponibles-n6168017La propuesta no solo premia a los clientes con beneficios únicos, sino que también tiene un costado solidario: los ganadores ayudarán a distintas entidades benéficas. De esta manera, Coto busca celebrar su aniversario de una manera festiva pero también con impacto social positivo.
El lanzamiento forma parte de una campaña de gran alcance, que incluye promociones especiales, descuentos bancarios, beneficios para usuarios de Comunidad Coto y la presencia de grandes figuras del deporte en la comunicación oficial.
De qué se trata el sorteo de Coto
Participar es muy sencillo: por cada $5.000 de compra en las sucursales adheridas se obtiene una chance para el sorteo. Además, si se adquieren productos señalados con el logo “EXTRA CHANCE”, se suma una oportunidad adicional por cada artículo.
Los clientes que formen parte de Comunidad Coto duplican sus chances, mientras que quienes compren a través de Coto Digital las triplican. Así, el aniversario se convierte también en una ocasión para incentivar el uso de todos los canales de compra disponibles.
Como parte de la campaña, el jugador de la Selección Argentina y campeón del mundo Rodrigo De Paul protagoniza el spot oficial, que se difunde en televisión, radio, vía pública, cine, medios digitales y redes sociales.
Coto también recordó a los consumidores que estén atentos a estafas: los premios se entregarán únicamente mediante una tarjeta física en mano, nunca por transferencias ni pedidos de claves bancarias.
