Cuánto cobran por hora de limpieza las empleadas domésticas en marzo 2026

Pago por hora:

Con retiro: $3.599,86

Sin retiro: $4.012,14

Sueldo mensual:

Con retiro: $455.160,14

Sin retiro: $505.578,34

Personal con tareas específicas

Abarca funciones como cocina, jardinería o choferes particulares.

Pago por hora:

Con retiro: $3.807,87

Sin retiro: $4.161,54

Sueldo mensual:

Con retiro: $466.154,67

Sin retiro: $517.277,03

Caseros

Son quienes viven en el lugar de trabajo y se encargan del mantenimiento general.

Pago por hora:

$3.599,86

Sueldo mensual:

$455.160,14

Personal de supervisión

Incluye a quienes coordinan y organizan tareas de otros empleados.

Pago por hora:

Con retiro: $4.013,30

Sin retiro: $4.382,63

Sueldo mensual:

Con retiro: $500.649,26

Sin retiro: $556.024,76

Bono extra para empleo doméstico en marzo 2026

En marzo se suma un bono no remunerativo mensual, según la cantidad de horas trabajadas. Este bono se paga junto al sueldo, no forma parte del salario básico y tampoco se incluye en aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

Menos de 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Más de 16 horas: $20.000

Adicionales obligatorios

Además del sueldo y el bono, hay dos extras importantes: la antigüedad, que corresponde al 1% adicional por cada año trabajado con el mismo empleador; y otro por zona desfavorable que es del 30% extra sobre el salario mínimo. Este último solo aplica para La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.