Cuánto cobran por hora de limpieza las empleadas domésticas en marzo 2026
La suba del 1,5% impacta en los valores por hora, los sueldos mensuales y los montos de los bonos no remunerativos.
A partir de marzo se actualizó la escala salarial para las empleadas domésticas luego de que se aprobara una suba del 1,5% y un bono de 20 mil pesos. Los nuevos montos fijan cuánto se paga por hora y por mes según la categoría, además de incorporar un bono adicional y otros extras obligatorios.
Cuánto vale la hora de empleo doméstico en marzo 2026
Tareas generales
La categoría incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, y funciona como base de referencia para la mayor parte de las empleadas y empleados domésticos.
Pago por hora:
- Con retiro: $3.348,37
- Sin retiro: $3.599,86
Sueldo mensual por jornada completa:
- Con retiro: $410.773,52
- Sin retiro: $455.160,14
Asistencia y cuidado de personas
Incluye el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
Pago por hora:
- Con retiro: $3.599,86
- Sin retiro: $4.012,14
Sueldo mensual:
- Con retiro: $455.160,14
- Sin retiro: $505.578,34
Personal con tareas específicas
Abarca funciones como cocina, jardinería o choferes particulares.
Pago por hora:
- Con retiro: $3.807,87
- Sin retiro: $4.161,54
Sueldo mensual:
- Con retiro: $466.154,67
- Sin retiro: $517.277,03
Caseros
Son quienes viven en el lugar de trabajo y se encargan del mantenimiento general.
Pago por hora:
- $3.599,86
Sueldo mensual:
- $455.160,14
Personal de supervisión
Incluye a quienes coordinan y organizan tareas de otros empleados.
Pago por hora:
- Con retiro: $4.013,30
- Sin retiro: $4.382,63
Sueldo mensual:
- Con retiro: $500.649,26
- Sin retiro: $556.024,76
Bono extra para empleo doméstico en marzo 2026
En marzo se suma un bono no remunerativo mensual, según la cantidad de horas trabajadas. Este bono se paga junto al sueldo, no forma parte del salario básico y tampoco se incluye en aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.
- Menos de 12 horas semanales: $8.000
- Entre 12 y 16 horas: $11.500
- Más de 16 horas: $20.000
Adicionales obligatorios
Además del sueldo y el bono, hay dos extras importantes: la antigüedad, que corresponde al 1% adicional por cada año trabajado con el mismo empleador; y otro por zona desfavorable que es del 30% extra sobre el salario mínimo. Este último solo aplica para La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.
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