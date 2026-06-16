Cuánto cuesta criar a un hijo según INDEC: la canasta de crianza ya supera los $500 mil por mes
Según el Indec, los gastos mensuales para la crianza de niñas y niños aumentaron en mayo y alcanzan hasta $676.431 en el caso de los chicos en edad escolar.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la canasta de crianza de mayo se ubicó por encima de los $500 mil en todos los grupos de edad y llegó a $676.431 para los chicos de entre 6 y 12 años, el valor más alto de la medición.
El informe oficial mostró que el gasto para la crianza de bebés menores de un año se ubicó en $515.236. En tanto, para los niños de entre 1 y 3 años el costo alcanzó los $616.046, mientras que para quienes tienen entre 4 y 5 años llegó a $538.587.
La medición contempla tanto los gastos directos vinculados al consumo de bienes y servicios como el valor económico del tiempo destinado al cuidado. Entre los rubros considerados figuran alimentación, vestimenta, transporte, salud, educación, vivienda y recreación, además de las horas de atención que requieren niñas y niños según cada etapa de desarrollo.
Los datos reflejan el impacto que tiene el aumento del costo de vida sobre los hogares con hijos y el peso creciente que representa la crianza dentro del presupuesto familiar.
La inflación de mayo fue del 2,1%
En paralelo, el organismo informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, una cifra inferior a la registrada en abril. De esta manera, el índice de precios acumuló una suba del 14,7% en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2%.
La división que registró el mayor incremento fue Comunicación, con una suba del 3,4%, impulsada principalmente por aumentos en los servicios de telefonía. Le siguió Educación, que avanzó 2,9% durante el mes.
En el otro extremo, las menores variaciones se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 0,8%, y en Prendas de vestir y calzado, que registró un aumento del 0,3%.
Al mismo tiempo, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a tener una incidencia importante en el índice general debido a los incrementos registrados en productos como panificados, cereales y lácteos.
Por regiones, el Noreste fue la zona del país que mostró la mayor variación mensual, con un aumento del 2,6%, mientras que la Patagonia registró el menor incremento, con una suba del 1,7%.
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