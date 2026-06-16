Cuánto cuesta criar a un hijo según INDEC: la canasta de crianza ya supera los $500 mil por mes

La inflación de mayo fue del 2,1%

En paralelo, el organismo informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, una cifra inferior a la registrada en abril. De esta manera, el índice de precios acumuló una suba del 14,7% en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2%.

La división que registró el mayor incremento fue Comunicación, con una suba del 3,4%, impulsada principalmente por aumentos en los servicios de telefonía. Le siguió Educación, que avanzó 2,9% durante el mes.

En el otro extremo, las menores variaciones se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 0,8%, y en Prendas de vestir y calzado, que registró un aumento del 0,3%.

Al mismo tiempo, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a tener una incidencia importante en el índice general debido a los incrementos registrados en productos como panificados, cereales y lácteos.

Por regiones, el Noreste fue la zona del país que mostró la mayor variación mensual, con un aumento del 2,6%, mientras que la Patagonia registró el menor incremento, con una suba del 1,7%.