Vuelve el frío extremo: qué día de esta semana el termómetro se acercará a 0 grados

image

Tanto el día previo (jueves) como el posterior (sábado), las térmicas mínimas rondarán los 5 grados también, de manera que se espera que la semana continúe siendo muy fría para porteños y bonaerenses. Recién el lunes, las temperaturas estarían por encima de los 10 grados, en lo que está significando un septiembre más fresco de lo esperado.

Recomendaciones ante el frío extremo:

Vestite por capas: Usá tres capas para mantener el calor: una interior que elimine la humedad, una intermedia que aísle y una exterior que te proteja del viento y la lluvia.

Cubrí extremidades: No olvides gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos.

Comé y bebé caliente: Sopas, caldos y tés ayudan a generar calor interno.

Ventilá la casa: Abre las ventanas unos minutos cada día, incluso si hace frío.

Hidratá tu piel: Usa crema y bálsamo labial.