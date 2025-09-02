Vuelve el frío extremo: qué día de esta semana el termómetro se acercará a 0 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó malas noticias para los friolentos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Los detalles.
Tras una primavera adelantada, el frío extremo vuelve al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, en este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no tiene las mejores noticias para los amantes del calor: hay una jornada donde el termómetro estará cercano a los 0 grados.
De esta manera, se espera que continúen las bajas temperaturas que tuvieron lugar tras las lluvias y tormentas del pasado fin de semana.
Qué día de esta semana estaremos cerca de los 0 grados
Según el organismo del clima, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán un viernes por demás frío: la mínima que se espera para el último día de la semana laboral rondará los 4 grados, estimativamente, mientras que la máxima apenas alcanzaría los 15.
No obstante, se espera que el cielo esté despejado, aunque el viento provendrá desde el Sudoeste durante la mañana y, luego, desde el Sur hacia la tarde y la noche, lo que anticipa cuán cruda puede ser esta jornada.
Tanto el día previo (jueves) como el posterior (sábado), las térmicas mínimas rondarán los 5 grados también, de manera que se espera que la semana continúe siendo muy fría para porteños y bonaerenses. Recién el lunes, las temperaturas estarían por encima de los 10 grados, en lo que está significando un septiembre más fresco de lo esperado.
Recomendaciones ante el frío extremo:
Vestite por capas: Usá tres capas para mantener el calor: una interior que elimine la humedad, una intermedia que aísle y una exterior que te proteja del viento y la lluvia.
Cubrí extremidades: No olvides gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos.
Comé y bebé caliente: Sopas, caldos y tés ayudan a generar calor interno.
Ventilá la casa: Abre las ventanas unos minutos cada día, incluso si hace frío.
Hidratá tu piel: Usa crema y bálsamo labial.
