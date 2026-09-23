La Ciudad de Buenos Aires bajará en 2027 el Impuesto a las Patentes y 6 de cada 10 autos pagarán menos
El Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que el 40% restante de los autos pagará en 2027 lo mismo que este año.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció este miércoles una baja sin precedentes en el impuesto a las Patentes. La medida, que estará incluida en el Proyecto de Presupuesto que ingresará a la Legislatura el próximo 30 de octubre, garantiza que ningún propietario pagará un monto superior al de este año durante el ejercicio 2027.
"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más", afirmó Macri junto a los miembros de su gabinete.
La iniciativa contempla una reducción de alícuotas en todos los tramos del esquema gradual. De este modo, la distribución del beneficio impositivo sobre el parque automotor de la Capital Federal quedará configurada en tres grupos clave:
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Baja directa de la cuota: el 50% del parque automotor (824.000 vehículos) abonará un monto menor al registrado durante el presente año.
Congelamiento de la tarifa: el 40% del padrón (654.000 vehículos) pagará exactamente el mismo valor que en 2026.
Exención total por antigüedad: el 10% restante (152.000 vehículos) dejará de pagar el tributo, ya que la exención por antigüedad se extenderá a unidades de entre 20 y 25 años.
Desde el gobierno porteño explicaron que el alivio fiscal es el resultado directo del proceso de desregulación y recortes del gasto estatal iniciado en diciembre de 2023. Entre las medidas implementadas destacan la reducción del 15% de la planta administrativa (8.954 cargos menos), la eliminación de 359 cargos gerenciales, el cierre de fideicomisos ineficientes y un ahorro anual de 16 mil millones de pesos tras la baja de comedores irregulares.
"Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles. La eficiencia del Estado es un deber moral con la clase media que trabaja", enfatizó el mandatario porteño.
La reducción en las boletas bimestrales mostrará diferencias significativas según el modelo y el año del vehículo. Por ejemplo, un Renault Kwid (2025) pasará de pagar 134.300 pesos a 72 mil pesos por boleta (una rebaja del 46%). Un Peugeot 208 (2023) verá caer su cuota bimestral de 136.500 pesos a 87.800 pesos (un ahorro del 35%). Un Fiat Cronos (2020) pasará de 110.900 pesos a pagar 56.800 pesos por liquidación (49% de reducción). Un Volkswagen Gol (2014) mantendrá su valor congelado en 17.600 pesos por boleta y un Chevrolet Corsa (2006) quedará totalmente exento del pago al superar los 20 años de antigüedad.
En el caso de las tecnologías limpias, las unidades 100% eléctricas mantendrán la exención total del tributo. Por su parte, los modelos híbridos conservarán el beneficio de no pagar durante los primeros dos años, iniciando un esquema de cobro progresivo a partir del tercer año hasta alcanzar el 100% de la cuota al sexto año de uso.
"El presupuesto 2027 es una declaración de principios. Por eso también volvemos a eximir del ABL a hoteles, restaurantes y librerías durante todo el primer semestre. Y eximimos de la Contribución por Publicidad a miles de PyMEs porteñas. También bajamos un 30% la plusvalía, para incentivar la construcción, la inversión y el empleo. Y por eso una vez más presentamos un presupuesto con equilibrio fiscal", afirmó Jorge Macri.
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