La Ciudad de Buenos Aires bajará en 2027 el Impuesto a las Patentes y 6 de cada 10 autos pagarán menos

La reducción en las boletas bimestrales mostrará diferencias significativas según el modelo y el año del vehículo. Por ejemplo, un Renault Kwid (2025) pasará de pagar 134.300 pesos a 72 mil pesos por boleta (una rebaja del 46%). Un Peugeot 208 (2023) verá caer su cuota bimestral de 136.500 pesos a 87.800 pesos (un ahorro del 35%). Un Fiat Cronos (2020) pasará de 110.900 pesos a pagar 56.800 pesos por liquidación (49% de reducción). Un Volkswagen Gol (2014) mantendrá su valor congelado en 17.600 pesos por boleta y un Chevrolet Corsa (2006) quedará totalmente exento del pago al superar los 20 años de antigüedad.

En el caso de las tecnologías limpias, las unidades 100% eléctricas mantendrán la exención total del tributo. Por su parte, los modelos híbridos conservarán el beneficio de no pagar durante los primeros dos años, iniciando un esquema de cobro progresivo a partir del tercer año hasta alcanzar el 100% de la cuota al sexto año de uso.

"El presupuesto 2027 es una declaración de principios. Por eso también volvemos a eximir del ABL a hoteles, restaurantes y librerías durante todo el primer semestre. Y eximimos de la Contribución por Publicidad a miles de PyMEs porteñas. También bajamos un 30% la plusvalía, para incentivar la construcción, la inversión y el empleo. Y por eso una vez más presentamos un presupuesto con equilibrio fiscal", afirmó Jorge Macri.