La sangría de las reservas del Banco Central no para: las razones de la caída en 10 de las últimas 11 jornadas

Santiago Bausili, presidente del Banco Central

En cuanto a la dinámica reciente de intervención del BCRA en el mercado oficial, la desaceleración de las compras oficiales no aparece asociada a una caída de la liquidación estacional agropecuaria. De acuerdo con PPI, el agro viene aportando cerca de 170 millones de dólares diarios en septiembre, mientras que el BCRA absorbe alrededor de 15 millones de dólares por rueda. En paralelo, el resto de los sectores de la economía registró una demanda neta estimada en 154 millones de dólares diarios, el mayor nivel desde octubre de 2025.

Ese cruce permite explicar por qué el BCRA compra poco aun con oferta del agro sostenida. Según el mismo relevamiento, la liquidación informada por CIARA llegó el viernes a 95 millones de dólares y acumuló 754,4 millones de dólares en la semana. Además, PPI señaló que septiembre podría convertirse en el mejor mes para ese flujo si se excluyen los períodos atravesados por programas especiales de incentivo exportador. Por lo tanto, el menor ritmo de acumulación no responde solo a la oferta, sino también a una demanda de divisas más alta del resto de la economía.