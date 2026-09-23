La sangría de las reservas del Banco Central no para: las razones de la caída en 10 de las últimas 11 jornadas
Las reservas del Banco Central cayeron ayer otros 281 millones de dólares y cerraron en 49.414 millones. En lo que va del mes cayeron 800 millones de dólares.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no lograron frenar la dinámica negativa y volvieron a caer este martes otros 281 millones de dólares, lo que representó la segunda peor baja diaria del mes. Las reservas cerraron así en 49.414 millones de dólares con lo que acumularon una pérdida cercana a 800 millones de dólares en lo que va de septiembre. Además, las reservas bajaron en 10 de las últimas 11 jornadas, aun cuando la autoridad monetaria volvió a terminar con saldo comprador en el mercado oficial.
Según indicaron fuentes oficiales a Ámbito, la caída del día respondió principalmente a un pago al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por alrededor de 100 millones de dólares y al impacto de las cotizaciones de mercado sobre los activos que integran las reservas. En ese marco, el resultado comprador del BCRA no alcanzó para compensar esos movimientos, por lo que el stock bruto volvió a alejarse de la barrera de los 50 mil millones de dólares.
El martes el BCRA adquirió 7 millones de dólares y llevó a 218 millones de dólares el saldo positivo acumulado en septiembre. A su vez, las compras de 2026 llegaron a 14.313 millones de dólares, mientras que la racha compradora se extendió a 11 ruedas consecutivas. Sin embargo, la intervención siguió siendo reducida frente al tamaño del mercado, ya que la entidad explicó apenas 1% de los 608 millones de dólares negociados en el mercado de cambios.
Así, el promedio diario de septiembre se mantuvo en 14 millones de dólares, todavía por debajo de los 38 millones de dólares de agosto, los 103 millones de dólares de julio, los 68 millones de dólares de junio y los 137 millones de dólares de mayo. Por lo tanto, la racha compradora no modifica el dato central del mes: el BCRA sigue sumando divisas, pero la absorción oficial representa una porción baja del volumen operado.
Aun con el aporte positivo del oro, la variación diaria de las reservas volvió a ser negativa. En efecto, el metal subió 0,30% y habría sumado cerca de 10 millones de dólares al valor contable de las tenencias del BCRA. Sin embargo, el dólar global avanzó 0,12% y ese movimiento presionó sobre otras monedas de la cartera, ya que el euro bajó 0,16%, la libra cayó 0,17%, el yuan se depreció 0,07% y el yen perdió 0,03% frente a la divisa estadounidense.
En cuanto a la dinámica reciente de intervención del BCRA en el mercado oficial, la desaceleración de las compras oficiales no aparece asociada a una caída de la liquidación estacional agropecuaria. De acuerdo con PPI, el agro viene aportando cerca de 170 millones de dólares diarios en septiembre, mientras que el BCRA absorbe alrededor de 15 millones de dólares por rueda. En paralelo, el resto de los sectores de la economía registró una demanda neta estimada en 154 millones de dólares diarios, el mayor nivel desde octubre de 2025.
Ese cruce permite explicar por qué el BCRA compra poco aun con oferta del agro sostenida. Según el mismo relevamiento, la liquidación informada por CIARA llegó el viernes a 95 millones de dólares y acumuló 754,4 millones de dólares en la semana. Además, PPI señaló que septiembre podría convertirse en el mejor mes para ese flujo si se excluyen los períodos atravesados por programas especiales de incentivo exportador. Por lo tanto, el menor ritmo de acumulación no responde solo a la oferta, sino también a una demanda de divisas más alta del resto de la economía.
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