Cuenta DNI en septiembre: cuáles son los descuentos y el nuevo beneficio en veterinarias
Banco Provincia renovó los descuentos de Cuenta DNI para septiembre con una gran novedad para mascotas. Conocé todos los reintegros y topes disponibles.
La popular billetera virtual Cuenta DNI anunció su nueva grilla de promociones para el mes de septiembre. El Banco Provincia confirmó la incorporación de un rubro muy esperado para las mascotas familiares, manteniendo también sus clásicos reintegros en comercios de cercanía, supermercados, ferias y feriados especiales para los bonaerenses.
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El nuevo beneficio de Cuenta DNI para mascotas
Con el objetivo de acompañar el consumo cotidiano de más de 10 millones de usuarios, la aplicación digital suma una propuesta inédita destinada al cuidado de los animales de compañía.
- Veterinarias y Pet Shops: Se ofrecerá un 30% de descuento todos los días sábados.
- Límites de la promoción: Cuenta con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
- Consumo necesario: Este monto máximo de devolución se alcanza gastando en los locales adheridos la suma de $26.650.
Promociones especiales y fines de semana en gastronomía
El noveno mes del año trae fechas especiales y la continuidad de las promociones orientadas al disfrute de los usuarios en bares, restaurantes y locales de comida rápida.
- Día del Maestro (11 de septiembre): Habrá un 30% de descuento exclusivo. El tope de reintegro será de $15.000 por día y por persona, alcanzándose con consumos por $50.000.
- Gastronomía de fin de semana: Continúa el 25% de rebaja todos los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanal por persona (con consumos de $32.000).
- YPF Full (gastronomía): Se mantiene el 25% de ahorro sábados y domingos con tope de $8.000. No aplica para la compra de combustibles, solo para los locales de comida de la red.
Ahorro diario en comercios, ferias y garrafas
Para la economía del día a día, la billetera del Banco Provincia sostiene sus pilares fundamentales de reintegros semanales:
- Comercios de cercanía: Brinda un 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana y persona, que se logra gastando $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: Otorga un 40% de rebaja todos los días, con un tope semanal de $6.000 (consumo de $15.000).
- Garrafas: Ideal para el hogar, rige un 40% de descuento todos los días. El tope unificado es de $18.000 por mes y por persona (se alcanza gastando $45.000).
- Marcas destacadas: Cuenta con un 30% de ahorro todos los días en comercios específicos, con un límite de devolución de $15.000 mensuales tras gastar $50.000.
Educación, farmacias y pagos en cuotas
El esquema de alivio económico se completa con beneficios en sectores educativos y sanitarios, además de financiamiento sin interés.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: Mantienen un 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías de texto: Los lunes y martes hay un 10% de rebaja, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: Aplica un 10% de descuento los días miércoles y jueves, también sin tope de reintegro estipulado.
- Tarjetas de crédito: Si están vinculadas a la app, ofrecen hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos (que no sean del rubro alimenticio) abonando a través del código QR.
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