Luis Caputo regresa a Estados Unidos: quiere más respaldo de Scott Bessent y Kristalina Georgieva

Mientras el Gobierno intensificó el diálogo técnico con el staff del FMI durante y luego de la visita que funcionarios del organismo realizaron a Buenos Aires, incluida la de la mismísima Georgieva a fines del mes pasado, Caputo está centrado en cuerpo y alma en conseguir más apoyo político y, sobre todo, financiero externo, en especial proveniente de Washington y el Fondo.

No obstante, desde el Palacio de Hacienda aseguraron que no se producirán anuncios concretos durante la cumbre o inmediatamente después, sino solo avances en las negociaciones que podrían materializarse en las próximas semanas. O, al menos, ese es el deseo del equipo económico de Milei.