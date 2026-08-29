Salario mínimo de $1 millón: ¿quiénes ganan menos y qué sectores perdieron contra la inflación?

Según las estadísticas oficiales, la mayoría de los rubros ya superan ese monto en sus salarios de ingreso. Sin embargo, varios sectores todavía permanecen por debajo de esa línea. En la construcción, algunos convenios fijan haberes iniciales de $944 mil; en seguridad privada, el piso ronda los $900 mil; y en gastronomía, el promedio se ubica en $800 mil. También se encuentran por debajo del millón los rubros de maestranza, comidas rápidas e industria textil.