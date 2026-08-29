Salario mínimo de $1 millón: ¿quiénes ganan menos y qué sectores perdieron contra la inflación?
La construcción, la seguridad privada y la gastronomía tienen salarios iniciales por debajo del millón de pesos.
El Gobierno nacional rechazó de plano la imposición de un piso salarial fijo de $1.000.000, ya sea a través del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o de la homologación de convenios colectivos. Desde la Secretaría de Trabajo aseguraron que, aunque trasladaron de manera extraoficial a empresas y gremios la sugerencia de revisar las categorías más bajas, la decisión final queda en manos de cada actividad.
Según las estadísticas oficiales, la mayoría de los rubros ya superan ese monto en sus salarios de ingreso. Sin embargo, varios sectores todavía permanecen por debajo de esa línea. En la construcción, algunos convenios fijan haberes iniciales de $944 mil; en seguridad privada, el piso ronda los $900 mil; y en gastronomía, el promedio se ubica en $800 mil. También se encuentran por debajo del millón los rubros de maestranza, comidas rápidas e industria textil.
En la vereda opuesta, los mejores salarios promedio corresponden al sector bancario ($3,3 millones), aceiteros ($2,9 millones), químicos ($2,3 millones) y farmacias ($2,1 millones).
El informe mensual de trabajo registrado de mayo de 2026 revela que la mayoría de los convenios perdió contra la inflación interanual. Solo ocho actividades lograron ganarle al aumento de precios. Los encabezan los encargados de edificios, con un crecimiento real del 4,2%; los siguen camioneros (3,2%), empleados de seguros y entidades deportivas (1,8%), choferes de transporte automotor (1,5%) y trabajadores de la construcción (0,6%).
En cambio, diecisiete convenios registraron pérdidas en su poder adquisitivo. El sector metalúrgico sufrió la mayor caída, con un retroceso real del 10,9%. Le siguen textil (-10,7%), comercio (-10,5%), calzado (-9,8%) y seguridad privada (-9,3%).
Desde noviembre de 2023, seis rubros lograron acuerdos por encima de la inflación: gastronómico (14,6%), aceiteros (14,1%), maestranza (6%), seguridad (2%), camioneros (1,9%) y carne (1,9%). En el extremo opuesto, textil (-28,6%), comercio (-17,3%), indumentaria (-10,1%) y transporte de pasajeros (-9,4%) acumulan las mayores pérdidas.
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