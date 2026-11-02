Cyber Monday 2026: qué es lo que más se vende en el primer día
El Cyber Monday 2026 comenzó con un gran volumen de ventas online. Descubrí el ranking de los productos tecnológicos y de cuidado personal más elegidos.
El esperado evento del Cyber Monday 2026 comenzó con un fuerte movimiento en el comercio electrónico argentino. Mercado Libre, la principal plataforma del país, habilitó rebajas de hasta un 45%, opciones de 18 cuotas sin interés y miles de cupones, marcando una rotunda tendencia de consumo durante sus primeras horas.
El ranking de facturación en el Cyber Monday
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Las métricas oficiales de la primera jornada en Mercado Libre evidencian dos comportamientos de compra bien definidos: la fuerte inversión de los usuarios en grandes equipos tecnológicos y el stock masivo de artículos para el día a día.
Top 5 de productos por mayor facturación:
- Smart TV de 55 pulgadas.
- Consola PS5.
- Kit de internet Starlink.
- Aire acondicionado split inverter frío/calor.
- Celular Samsung Galaxy A57.
Por otro lado, al analizar el volumen de adquisiciones, lideran los bienes de reposición cotidiana orientados a la estética y las bebidas.
Top 5 de productos por unidades vendidas:
- Óleo capilar.
- Cápsulas de café.
- Sérum de ácido hialurónico.
- Sidra.
- Ventilador de techo.
Las categorías más visitadas y los envíos
El tráfico dentro de la plataforma también refleja el interés de los usuarios por anticiparse a la inminente temporada de verano. Entre las categorías con mayor cantidad de visitas se ubican las zapatillas, perfumes, celulares, tablets, smart TVs, aires acondicionados y ventiladores. Dentro del siempre dinámico segmento de moda, las sandalias resaltan como el ítem más explorado.
Cabe destacar que quienes aprovechen las rebajas y formen parte de la suscripción MELI+ acceden a beneficios adicionales, como envíos gratuitos a todo el país en compras que superen los $15.000, impulsando aún más las transacciones de esta campaña que se extenderá hasta el 4 de noviembre.
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