Cyber Monday 2026: qué es lo que más se vende en el primer día

Top 5 de productos por unidades vendidas:

Óleo capilar .

. Cápsulas de café .

. Sérum de ácido hialurónico .

. Sidra .

. Ventilador de techo.

Las categorías más visitadas y los envíos

El tráfico dentro de la plataforma también refleja el interés de los usuarios por anticiparse a la inminente temporada de verano. Entre las categorías con mayor cantidad de visitas se ubican las zapatillas, perfumes, celulares, tablets, smart TVs, aires acondicionados y ventiladores. Dentro del siempre dinámico segmento de moda, las sandalias resaltan como el ítem más explorado.

Cabe destacar que quienes aprovechen las rebajas y formen parte de la suscripción MELI+ acceden a beneficios adicionales, como envíos gratuitos a todo el país en compras que superen los $15.000, impulsando aún más las transacciones de esta campaña que se extenderá hasta el 4 de noviembre.