Llega el Cyber Monday 2026: cuándo y dónde estarán disponibles las mejores ofertas
Descubrí las marcas participantes de este Cyber Monday 2026 y aprovechá imperdibles ofertas en tecnología, moda, turismo, artículos para el hogar y mucho más.
Una de las fechas más esperadas para el comercio electrónico ya tiene calendario confirmado en la Argentina: del 2 al 4 de noviembre se llevará a cabo el Cyber Monday 2026, la tradicional jornada de ventas online que reunirá a importantes cadenas comerciales, tiendas especializadas y agencias de turismo con importantes rebajas.
En esta nueva edición, las promociones abarcarán categorías muy demandadas como tecnología, indumentaria, supermercados, cosmética, equipamiento para el hogar y pasajes o paquetes de viaje.
Claves para garantizar un ahorro real en el Cyber Monday 2026
Frente al aluvión de anuncios y promociones, resulta indispensable tomar ciertos recaudos antes de concretar una compra:
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Monitorear precios con anticipación: Para cerciorarse de que un descuento sea genuino, se recomienda hacer un seguimiento de los artículos de interés en los días previos. Asimismo, es aconsejable comparar los valores entre distintas plataformas durante la misma jornada.
Atención a la letra chica financiera: Es crucial revisar las opciones de pago en cuotas, las tasas de interés y los límites de reintegro que aplican los bancos o billeteras virtuales, dado que estos topes pueden reducir el impacto final del beneficio publicitado.
Qué marcas que participan en el Cyber Monday 2026
Indumentaria y calzado
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Moov
Mercado Libre
Coppel
Dexter
Supermercados, bodegas y gastronomía
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Mercado Libre
Jumbo (Cencosud)
Carrefour
Coca-Cola
Disco (Cencosud)
Vea (Cencosud)
Electrodomésticos y tecnología
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Carrefour
Novogar
Gadnic
Personal
Perozzi e hijo
Casa del Audio
Coppel
Megatone
Samsung
Frávega
Cetrogar
Mercado Libre
Movistar
Tiendas Landmark
Espacio Electrónica
Jumbo (Cencosud)
Naldo
Salud y belleza
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Frávega
Parfumerie
Juleriaque
Farmacity
Mercado Libre
Farmaonline
Muebles, hogar y decoración
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Simmons
Easy (Cencosud)
Mercado Libre
Sodimac
BedTime
SommierCenter
Tiendas Landmark
Sueño Dorado
Arredo
Perozzi e hijo
Naldo
Megatone
Cetrogar
Samsung
Belmo
Frávega
Viajes
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Aeropuertos Argentina
Coris Asistencia al Viajero
Universal Assistance
AXA
Iberia
De Turista
Almundo
Assist Card
Colonia Express
Go! Assistance
Deportes y fitness
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Stock Center
Frávega
Mercado Libre
Temas
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