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Llega el Cyber Monday 2026: cuándo y dónde estarán disponibles las mejores ofertas

Sociedad

Descubrí las marcas participantes de este Cyber Monday 2026 y aprovechá imperdibles ofertas en tecnología, moda, turismo, artículos para el hogar y mucho más.

Llega el Cyber Monday 2026: cuándo y dónde estarán disponibles las mejores ofertas
Llega el Cyber Monday 2026: cuándo y dónde estarán disponibles las mejores ofertas

Una de las fechas más esperadas para el comercio electrónico ya tiene calendario confirmado en la Argentina: del 2 al 4 de noviembre se llevará a cabo el Cyber Monday 2026, la tradicional jornada de ventas online que reunirá a importantes cadenas comerciales, tiendas especializadas y agencias de turismo con importantes rebajas.

En esta nueva edición, las promociones abarcarán categorías muy demandadas como tecnología, indumentaria, supermercados, cosmética, equipamiento para el hogar y pasajes o paquetes de viaje.

Claves para garantizar un ahorro real en el Cyber Monday 2026

Frente al aluvión de anuncios y promociones, resulta indispensable tomar ciertos recaudos antes de concretar una compra:

  • Monitorear precios con anticipación: Para cerciorarse de que un descuento sea genuino, se recomienda hacer un seguimiento de los artículos de interés en los días previos. Asimismo, es aconsejable comparar los valores entre distintas plataformas durante la misma jornada.

  • Atención a la letra chica financiera: Es crucial revisar las opciones de pago en cuotas, las tasas de interés y los límites de reintegro que aplican los bancos o billeteras virtuales, dado que estos topes pueden reducir el impacto final del beneficio publicitado.

Qué marcas que participan en el Cyber Monday 2026

Indumentaria y calzado

  • Moov

  • Mercado Libre

  • Coppel

  • Dexter

Supermercados, bodegas y gastronomía

  • Mercado Libre

  • Jumbo (Cencosud)

  • Carrefour

  • Coca-Cola

  • Disco (Cencosud)

  • Vea (Cencosud)

Electrodomésticos y tecnología

  • Carrefour

  • Novogar

  • Gadnic

  • Personal

  • Perozzi e hijo

  • Casa del Audio

  • Coppel

  • Megatone

  • Samsung

  • Frávega

  • Cetrogar

  • Mercado Libre

  • Movistar

  • Tiendas Landmark

  • Espacio Electrónica

  • Jumbo (Cencosud)

  • Naldo

Salud y belleza

  • Frávega

  • Parfumerie

  • Juleriaque

  • Farmacity

  • Mercado Libre

  • Farmaonline

Muebles, hogar y decoración

  • Simmons

  • Easy (Cencosud)

  • Mercado Libre

  • Sodimac

  • BedTime

  • SommierCenter

  • Tiendas Landmark

  • Sueño Dorado

  • Arredo

  • Perozzi e hijo

  • Naldo

  • Megatone

  • Cetrogar

  • Samsung

  • Belmo

  • Frávega

Viajes

  • Aeropuertos Argentina

  • Coris Asistencia al Viajero

  • Universal Assistance

  • AXA

  • Iberia

  • De Turista

  • Almundo

  • Assist Card

  • Colonia Express

  • Go! Assistance

Deportes y fitness

  • Stock Center

  • Frávega

  • Mercado Libre

Temas

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