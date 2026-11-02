Empresarios convocan a una "movilización virtual" para visibilizar el impacto negativo del modelo Milei-Caputo
El plan económico de ajuste de Milei y Caputo ya provocó el cierre de más de 34 mil empresas y la destrucción de 350 mil puestos de trabajo formales.
Frente al industricidio propuesto por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) llamó este lunes a sumarse a una campaña nacional para visibilizar la dura realidad que están atravesando las industrias, comercios y pequeñas y medianas empresas merced del modelo de ajuste libertario.
Ante el derrumbe del consumo, la caída de la actividad económica y la apertura indiscriminada de las importaciones provenientes principalmente de China, CGERA convocó a empresarios y trabajadores a exponer en las calles y las redes qué produce cada uno de ellos y cuántos puesto de trabajo genera cada establecimiento.
Bajo la consigna “Mostrá tu producto, Defendé tu trabajo”, la entidad convocó a empresarios, comerciantes y trabajadores de todo el país a participar de una jornada nacional que se realizará el próximo jueves 5 de noviembre, desde las 12, mediante una movilización virtual desde los propios lugares de trabajo.
En diálogo con Radio San Rafael el presidente de la CGERA, Marcelo Fernández, advirtió que "la situación de la pequeña y mediana empresa industrial y la del comercio ya dejó de ser crítica: ya es desesperante".
Por parte parte, la presidenta de CGERA Ituzaingó e integrante de la conducción nacional de la entidad, Sandra Rey, llamó a sumarse a la propuesta y explicó que el objetivo es mostrar qué se produce en cada establecimiento y cuánto trabajo existe detrás de cada producto.
“La propuesta busca poner en evidencia, desde cada establecimiento, qué se produce y qué trabajo existe detrás de cada producto, frente a la caída del consumo y de la actividad productiva”, señaló Rey.
La iniciativa también busca poner de relieve las consecuencias que tiene para las comunidades el cierre de comercios, industrias y empresas, así como la pérdida de puestos de trabajo. Desde CGERA plantean que defender la producción implica también defender las fuentes laborales y la actividad económica que sostiene a miles de establecimientos en todo el país.
En ese sentido, Rey explicó que la convocatoria tendrá una modalidad particular: empresarios, trabajadores y comerciantes deberán salir a las puertas de sus fábricas, talleres, empresas o locales para exhibir los productos que elaboran o comercializan y registrar la acción en un video.
“La idea es que todos puedan salir a la puerta de su casa, de su negocio o de su empresa, con sus trabajadores. Que puedan hacer un video de medio minuto a un minuto y subirlo a las redes sociales”, convocó.
Los registros podrán ser publicados tanto desde las cuentas de las empresas como desde las de los trabajadores que quieran participar, con el objetivo de reunir las distintas expresiones de la jornada bajo una misma consigna: #MostráTuProducto.
La campaña propone así convertir cada establecimiento en una vidriera del trabajo argentino y mostrar el entramado de trabajadores, empresarios, comercios e industrias que sostiene la producción nacional.
“Es como una movilización, pero desde tu lugar de trabajo y haciendo que se vea en las redes sociales”, resumió Rey.
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