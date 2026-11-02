Empresarios convocan a una "movilización virtual" para visibilizar el impacto negativo del modelo Milei-Caputo

“La propuesta busca poner en evidencia, desde cada establecimiento, qué se produce y qué trabajo existe detrás de cada producto, frente a la caída del consumo y de la actividad productiva”, señaló Rey.

La iniciativa también busca poner de relieve las consecuencias que tiene para las comunidades el cierre de comercios, industrias y empresas, así como la pérdida de puestos de trabajo. Desde CGERA plantean que defender la producción implica también defender las fuentes laborales y la actividad económica que sostiene a miles de establecimientos en todo el país.

En ese sentido, Rey explicó que la convocatoria tendrá una modalidad particular: empresarios, trabajadores y comerciantes deberán salir a las puertas de sus fábricas, talleres, empresas o locales para exhibir los productos que elaboran o comercializan y registrar la acción en un video.

“La idea es que todos puedan salir a la puerta de su casa, de su negocio o de su empresa, con sus trabajadores. Que puedan hacer un video de medio minuto a un minuto y subirlo a las redes sociales”, convocó.

Los registros podrán ser publicados tanto desde las cuentas de las empresas como desde las de los trabajadores que quieran participar, con el objetivo de reunir las distintas expresiones de la jornada bajo una misma consigna: #MostráTuProducto.

La campaña propone así convertir cada establecimiento en una vidriera del trabajo argentino y mostrar el entramado de trabajadores, empresarios, comercios e industrias que sostiene la producción nacional.

“Es como una movilización, pero desde tu lugar de trabajo y haciendo que se vea en las redes sociales”, resumió Rey.