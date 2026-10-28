¿Qué están buscando los argentinos en Google en los días previos al Cyber Monday?
Un estudio de Google revela los 10 productos más buscados en la previa del Cyber Monday. Cómo la Inteligencia Artificial cambió la forma de comprar.
El evento de descuentos online más importante del año está a la vuelta de la esquina. De cara a una nueva edición del Cyber Monday en Argentina, que se desarrollará del 2 al 4 de noviembre, Google presentó un relevamiento oficial sobre las tendencias de consumo y las preferencias de los usuarios.
El Top 10 de los productos más buscados
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Según los datos presentados por la compañía tecnológica, las búsquedas previas al evento muestran una enorme diversidad de intereses. El ranking oficial de lo que más están buscando los argentinos en los días previos al Cyber Monday es el siguiente:
- Squishy
- Notebook
- Pelota
- Yogurtera
- Moto eléctrica
- Camiseta Argentina
- Disfraces de Halloween
- Cámara
- Almohada cervical
- Camiseta de Messi
Si bien estas son las tendencias generales en el buscador, la intención de compra varía fuertemente según las generaciones: mientras la Generación Z priorizará la categoría de Belleza y Cuidado Personal, los Millennials se enfocarán en Electrodomésticos. Por su parte, la Generación X apuntará a TV, Audio y Video, y los Baby Boomers buscarán Ropa, Calzado y Accesorios.
El impacto de la Inteligencia Artificial en el Cyber Monday
El estudio encargado a Ipsos revela un cambio de paradigma en la forma de consumir: el 60% de los argentinos investiga ofertas entre uno y tres meses antes de comprar. En este proceso, la Inteligencia Artificial (IA) tomó un rol protagónico.
Según el informe, el 85% de los encuestados declaró que se vería influenciado a elegir una marca, tienda o producto por la recomendación de una IA[cite: 8]. Entre las principales razones por las que los consumidores recurren a esta tecnología, se destacan:
- Identificar la mejor relación precio-beneficio (36%).
- Comprobar si los descuentos son reales y valen la pena (33%).
- Buscar sugerencias sobre los mejores modelos o marcas (30%).
- Entender más sobre el producto para tomar mejores decisiones (28%).
Entre los usuarios que investigan utilizando IA, el 60% elige a Gemini como su herramienta principal para orientar sus decisiones de compra, asegurando que les permite optimizar el presupuesto y evaluar alternativas de manera más rápida y eficiente.
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