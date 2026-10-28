¿Qué están buscando los argentinos en Google en los días previos al Cyber Monday?

Según el informe, el 85% de los encuestados declaró que se vería influenciado a elegir una marca, tienda o producto por la recomendación de una IA[cite: 8]. Entre las principales razones por las que los consumidores recurren a esta tecnología, se destacan:

Identificar la mejor relación precio-beneficio (36%).

Comprobar si los descuentos son reales y valen la pena (33%).

Buscar sugerencias sobre los mejores modelos o marcas (30%).

Entender más sobre el producto para tomar mejores decisiones (28%).

Entre los usuarios que investigan utilizando IA, el 60% elige a Gemini como su herramienta principal para orientar sus decisiones de compra, asegurando que les permite optimizar el presupuesto y evaluar alternativas de manera más rápida y eficiente.