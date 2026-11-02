El Gobierno activó la Resolución 6/2026 para empleadas domésticas hay bono con salario mínimo establecido

En el caso de las horas extras, se abonan con un recargo del 50% en días habituales y del 100% si las tareas se realizan los sábados después de las 13:00 horas, domingos o feriados. Asimismo, corresponde aplicar un extra del 31% por zona desfavorable para quienes presten servicios en las provincias y regiones abarcadas por este beneficio.

El actual esquema paritario cerrará formalmente en diciembre, mes para el cual ya está pautado un último aumento salarial del 1,6%. Una vez aplicado ese tramo final, el gremio y las autoridades quedarán a la espera de nuevas definiciones para evaluar la evolución de los ingresos frente a la inflación.