El Gobierno activó la Resolución 6/2026 para empleadas domésticas hay bono con salario mínimo establecido
Empleadas domésticas percibirán un nuevo ajuste en sus haberes y la incorporación definitiva del bono al salario. La escala completa por categoría.
Empleadas domésticas inician noviembre con una nueva actualización en sus remuneraciones, pautada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). A través de la Resolución 6/2026 del Gobierno, se oficializó un incremento salarial del 1,6% para noviembre, ajuste que impacta directamente en todas las categorías.
Incorporación del bono al salario básico
Además de la suba porcentual, los haberes de este mes traen una novedad en la conformación del salario. En noviembre se completa la incorporación definitiva al sueldo básico de la suma extraordinaria no remunerativa que había sido otorgada en agosto.
Dicho bono, que alcanzó un tope máximo de $20.000 para el personal que cumple jornadas de 16 horas semanales o más, se integró a las remuneraciones de manera progresiva: un 25% durante septiembre, un 50% en octubre y el 25% final en la liquidación actual.
Escala salarial: cuánto cobran por hora en noviembre
Los valores mínimos obligatorios por hora varían según la categoría laboral y la modalidad de contratación. Si bien las partes pueden acordar montos superiores, la escala base establecida para este mes es la siguiente:
- Supervisión: $5.339,08 con retiro y $4.923,44 sin retiro.
- Tareas específicas: $5.093,82 con retiro y $4.695,59 sin retiro.
- Caseros: $4.447,11 por hora.
- Asistencia y cuidado de personas: $4.918,66 con retiro y $4.447,11 sin retiro.
- Tareas generales (limpieza): $4.447,11 con retiro y $4.170,52 sin retiro.
Adicionales vigentes y el aumento de diciembre
A los pisos salariales mencionados deben sumársele los extras correspondientes por convenio. La normativa establece el pago de un 1% adicional por cada año de antigüedad continuo con el mismo empleador.
En el caso de las horas extras, se abonan con un recargo del 50% en días habituales y del 100% si las tareas se realizan los sábados después de las 13:00 horas, domingos o feriados. Asimismo, corresponde aplicar un extra del 31% por zona desfavorable para quienes presten servicios en las provincias y regiones abarcadas por este beneficio.
El actual esquema paritario cerrará formalmente en diciembre, mes para el cual ya está pautado un último aumento salarial del 1,6%. Una vez aplicado ese tramo final, el gremio y las autoridades quedarán a la espera de nuevas definiciones para evaluar la evolución de los ingresos frente a la inflación.
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